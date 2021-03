L'Inter sta vivendo un grande momento di forma, visto che viene da sette vittorie consecutive in campionato che valgono il primato in classifica con 62 punti, a più sei sul Milan e a più dieci sulla Juventus. I nerazzurri, però, starebbero cominciando a pianificare la prossima sessione di calciomercato, in attesa di capire se a capo della società ci sarà Suning o un'altra proprietà. Uno degli obiettivi sarà quello di rinforzare il centrocampo, visto che potrebbero andare via Matìas Vecino e Roberto Gagliardini, senza dimenticare Radja Nainggolan, che tornerà dal prestito al Cagliari. Negli ultimi giorni starebbe prendendo quota una suggestione di mercato che porterebbe al centrocampista spagnolo del Liverpool, Thiago Alcantara.

L'Inter pensa a Thiago

L'Inter avrebbe messo gli occhi su di lui per alzare il livello qualitativo del reparto. Thiago, infatti, rappresenterebbe un vero jolly tattico, essendo in grado di giocare sia da mezzala che davanti alla difesa, oltre all'occorrenza a poter essere adattato sulla linea dei trequartisti.

Uno dei nomi che potrebbero infiammare la prossima sessione di calciomercato è quello di Thiago Alcantara. Il centrocampista spagnolo ha deluso le aspettative al Liverpool, nonostante fosse stato fortemente voluto da Jurgen Klopp l'estate scorsa, acquistandolo dal Bayern Monaco per 30 milioni di euro. I bavaresi sono stati costretti a privarsene visto il contratto in scadenza a giugno 2021. Senza la qualificazione in Champions League, tutt'altro che scontata visto che i Reds al momento sono ottavi in Premier League con 43 punti, a meno sette dal Chelsea quarto, gli inglesi potrebbero anche cedere qualche big per fare cassa.

In questa stagione il classe 1991 non ha inciso, avendo collezionato quattordici presenze in Premier League e solo una in Champions League, senza timbrare mai il cartellino.

Possibile scambio

Inter e Liverpool potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Thiago Alcantara. I Reds sarebbero pronti ad intavolare uno scambio alla pari con Christian Eriksen, che tornerebbe volentieri in Premier League dopo la lunga avventura al Tottenham.

Il danese sta scalando gerarchie a Milano e la sua valutazione ha ripreso a crescere e per questo i due cartellini potrebbero anche essere più valutati più dei 35 milioni di euro, in modo tale da realizzare anche due plusvalenze importanti che permettano di sistemare in parte i bilanci dopo le pesanti perdite avute in quest'ultimo anno e mezzo, condizionato dalla grave crisi che ha colpito anche il mondo del calcio dopo l'esplosione della pandemia.