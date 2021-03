Domenica 14 marzo alle ore 15, allo stadio Grande Torino, si gioca il match valido per la ventisettesima giornata di Serie A, l'ottava del girone di ritorno, tra Torino e Inter. Le due squadre cercano punti per obiettivi estremamente diversi. I granata vogliono uscire dalla zona retrocessione, anche se devono recuperare ben due partite. I nerazzurri, invece, sono in testa alla classifica e vorrebbero allungare sulla concorrenza.

Nella gara di andata la squadra di Antonio Conte si è imposta al Meazza con un pirotecnico 4-2 in una gara tutt'altro che semplice, visto che il Toro era riuscito ad andare in vantaggio perfino di due reti.

Le ultime su Torino-Inter

La stagione del Torino è stata sicuramente travagliata e al di sotto delle aspettative. Si pensava che i granata potessero contendersi un piazzamento europeo e, invece, si ritrovano in piena lotta per non retrocedere. I padroni di casa in questo momento, anzi, sono in piena zona retrocessione, al terzultimo posto con 20 punti, a meno due dal Cagliari quartultimo e a più quattro sul Parma penultimo. Il Toro, però, ha dovuto fare i conti con i tanti casi di Covid che hanno costretto a rinviare ben due partite, contro Sassuolo e Lazio. Nell'ultima sfida la squadra di Davide Nicola, decimata, è stata sconfitta per 4-2 allo Scida nello scontro diretto contro il Crotone.

L'Inter sembra aver trovato quella continuità che era mancata nella prima parte della stagione e che aveva portato all'eliminazione dalle competizioni europee, con l'ultimo posto nella fase a gironi di Champions League.

I nerazzurri sono in testa alla classifica con 62 punti, a più sei sul Milan secondo e a più dieci sulla Juventus terza. La squadra di Antonio Conte viene da ben sette vittorie consecutive in campionato. L'ultimo successo è arrivato in casa contro l'Atalanta di misura per 1-0, con gol vittoria messo a segno da Milan Skriniar.

Probabili formazioni Torino-Inter

Il tecnico del Torino, Davide Nicola, deve fare i conti con le tante assenze per Covid, su tutte quelle di Belotti, Singo e Nkoulou. Spazio al 3-5-2 con Zaza e Sanabria a comporre la coppia d'attacco. Gli esterni, con il compito di svolgere la doppia fase, saranno Vojvoda e Ansaldi. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Mandragora, Lukic e Gojak.

Stesso schieramento tattico per il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, che dovrebbe confermare quasi per intero l'undici visto contro l'Atalanta. In avanti spazio a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. L'unico cambio dovrebbe arrivare in mezzo al campo, con il ritorno dal 1' di Christian Eriksen al posto di Vidal, che ha deluso contro la Dea. Esterni saranno Hakimi e Ivan Perisic.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Gojak, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Zaza.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Barella, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku.