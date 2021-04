L'Inter si avvicina sempre di più al traguardo finale. Lo scudetto è ad un passo e già domenica potrebbe mettere fine ai giochi. Alla squadra di Antonio Conte basterà vincere contro il Crotone e sperare che l'Atalanta non vinca a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I tifosi non stanno più nella pelle e i preparativi per la grande festa sono appena iniziati. Se dopo nove anni il dominio della Juventus in Serie A sta per essere abbattuto, il merito è soprattutto di Antonio Conte. Entrato in sordina ad Appiano, non ben visto dai tifosi nerazzurri, ha saputo conquistarsi la fiducia di tutti a partire dalla dirigenza.

Fiducia ampiamente ricambiata, con la finale di Europa League, persa contro il Siviglia per un beffardo autogoal di Lukaku, e il secondo posto in campionato ad un solo punto dalla Juventus. Quest'anno è andata ancora meglio: tralasciando la parentesi europea, in campionato la sua squadra ha dato il massimo all'inizio del girone di ritorno, superando il Milan e staccando le su dirette inseguitrici, andando spedita verso la conquista dello scudetto. Ora che il trofeo è quasi ad un passo, l'ex tecnico Juve avrebbe tutto il diritto di richiedere un piccolo 'regalo' che si chiama Milinkovic-Savic.

Conte vuole Milinkovic-Savic

Conte avrebbe già avanzato alcune richieste alla dirigenza nerazzurra per rinforzare la rosa della prossima stagione.

In cima alla lista dei suoi desideri c'è Milinkovic-Savic, il centrocampista della Lazio, già nel mirino della società dalla scorsa stagione. Il serbo potrebbe diventare una pedina importante del centrocampo interista: Dotato di tecnica, qualità e un buon piede, potrebbe essere l'arma in più dell'Inter del 2022. Il problema rimane sempre il costo del suo cartellino.

Lotito lo avrebbe valutato 100 milioni, ma con l'avanzare dell'età e con la sua voglia di giocare nell'Europa che conta, il patron biancoceleste potrebbe pensare di venderlo. Questo farebbe scendere il prezzo del suo cartellino fino ai 60 milioni, che l'Inter potrebbe pagare inserendo nell'affare qualche giocatore gradito a Simone Inzaghi oppure vendere un pezzo grosso.

Inter: per Milinkovic-Savic si pensa a vendere Eriksen

Per poter acquistare il centrocampista serbo l'Inter ha necessità di vendere un pezzo da 90. In questo momento l'unico sacrificabile sarebbe Christian Eriksen. Il danese, schierato titolare da metà febbraio nella nuova Inter, ha convinto Antonio Conte e le sue prestazioni danno ragione al tecnico che ha sempre creduto in lui. Ma questo non ne assicura la sua permanenza a Milano. Infatti il giocatore potrebbe fare le valigie e tornare a giocare l'Inghilterra, qualora la trattativa per portare Milinkovic-Savic a Milano si facesse più calda.