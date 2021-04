La Juventus a luglio potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato. La società bianconera potrebbe infatti dapprima alleggerire la rosa, cedendo alcuni esuberi. Successivamente andrebbe ad investire sui ruoli che necessitano di rinforzi. A due anni dagli ingaggi di Rabiot e Ramsey, la società bianconera potrebbe ritornare anche ad attingere al mercato dei parametri zero. Ci sarebbero infatti diversi nomi nella lista dei giocatori in scadenza a giugno 2021 che interessano in vista della prossima stagione. Oltre ai più noti Donnarumma e Hakan Calhanoglu (per i quali si parla di un interesse della Juventus da diverso tempo) la società starebbe valutando anche altri giocatori.

Uno su tutti Nikola Maksimovic, difensore del Napoli che piace anche all'Inter. Sarebbe un acquisto utile soprattutto se dovesse partire Demiral. Il giocatore serbo non è l'unico centrale seguito dai bianconeri per la difesa. Piacerebbe infatti anche Jerome Boateng, che come ufficializzato dal Bayern Monaco, lascerà la società bavarese a fine stagione. Gode della stima anche il terzino/centrocampista del Real Madrid Lucas Vazquez, che potrebbe ritornare utile come alternativa ai vari Cuadrado e Danilo.

Boateng, Maksimovic e Vazquez sarebbero graditi come investimenti a parametro zero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando gli ingaggi di alcuni giocatori a parametro zero per la prossima stagione.

Per la difesa potrebbe arrivare uno fra Boateng e Maksimovic, che lasceranno rispettivamente Bayern Monaco e Napoli a giugno. Come alternativa per le fasce potrebbe arrivare lo spagnolo Vazquez, che anche in questa stagione sta giocando molto con il tecnico Zinedine Zidane.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta quindi valutando diversi giocatori a parametro zero. Allo stesso tempo potrebbe decidere di affidarsi agli scambi di mercato per realizzare plusvalenze finanziarie e per arrivare ad alcuni obiettivi.

Potrebbero lasciare Torino ad esempio Alex Sandro, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Federico Bernardeschi e probabilmente uno fra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il brasiliano potrebbe essere scambiato con Emerson Palmieri del Chelsea. Per il francese invece si parla di un interesse concreto del Manchester United, che potrebbe offrire Van de Beek.

Ha molto mercato nel campionato inglese anche Ramsey, piace in particolar modo all'Everton. Potrebbe quindi rappresentare una contropartita tecnica per arrivare a Moise Kean. Infine per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, negli ultimi giorni si è parlato di un possibile scambio di mercato che lo porterebbe al Manchester United. Al suo posto arriverebbe a Torino Paul Pogba.