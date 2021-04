La Juventus in estate potrebbe essere protagonista di una vera e propria rivoluzione della rosa. Si parla infatti di tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino per motivi tecnici ma anche economici. Potrebbe ritirarsi dal calcio giocato Giorgio Chiellini, Buffon invece potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Possibili le cessioni di Alex Sandro, Bernardeschi, Rabiot, Ramsey ma anche quelle di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il portoghese interesserebbe a Manchester United e Paris Saint Germain, mentre l'argentino ha mercato in Spagna.

Per quanto riguarda gli investimenti, la Juventus dovrebbe continuare ad acquistare giovani di qualità, pronti nell'immediato ma che possano rappresentare anche i titolari del futuro. Potrebbero però esserci alcune eccezioni, soprattutto se si parla dell'acquisto di qualche parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di investire su Olivier Giroud. La punta del Chelsea andrà in scadenza di contratto a giugno 2021 e potrebbe quindi rappresentare un'occasione di mercato a parametro zero.

Giroud potrebbe arrivare a parametro zero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, la Juventus starebbe valutando l'ingaggio a parametro zero di Olivier Giroud per la prossima stagione.

Il francese andrà in scadenza a giugno 2021 con il Chelsea e starebbe valutando una nuova avventura professionale in un altro campionato. Nonostante i 35 anni, Giroud rappresenterebbe un acquisto di qualità, che andrebbe a completare il settore avanzato bianconero, anche perchè uno dei principali problemi della Juventus in questa stagione è stata la mancanza di alternative come punte.

A gennaio e febbraio hanno giocato spesso Cristiano Ronaldo e Kulusevski come punte (viste le assenze prolungate di Morata e Dybala), con lo svedese che si è adattato in un ruolo non suo. Per questo si starebbe lavorando ad un rinforzo, possibilmente senza pagare il costo del cartellino.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Giroud servirebbe a completare il settore avanzato della Juventus.

Potrebbe però non essere l'unico rinforzo per la Juventus come punta. Se infatti dovesse partire uno fra Cristiano Ronaldo e Dybala, la società bianconera investirebbe su un altro giocatore. Si parla di un interesse concreto per Moise Kean, punta attualmente in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton. La società bianconera difficilmente riuscirà ad accontentare le richieste degli inglesi (lo valutano 50 milioni di euro), per questo potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita al tecnico Ancelotti. Ramsey o Demiral potrebbero essere inseriti nell'affare Kean.