La Juventus starebbe pensando al futuro della panchina bianconera. Andrea Pirlo non è riuscito probabilmente a soddisfare le aspettative della società: l’uscita dalla Champions agli ottavi, l’addio al sogno del decimo scudetto di fila e ora la possibilità di perdere addirittura il quarto posto, sono tutti indizi che potrebbero portare all’addio dell’ex campione del mondo. La Juve adesso è in corsa solo per un trofeo, la Coppa Italia, con la finale da giocare contro l’Atalanta, troppo poco per chi è abituato a ben altro. Così alla Continassa, secondo alcuni rumor, potrebbe tornare Massimiliano Allegri, l’ultimo allenatore che è riuscito a dare una dimensione europea alla Vecchia Signora, grazie alle due finali di Champions League conquistate in cinque anni.

La nuova Juventus con il possibile ritorno di Allegri

Il ritorno di Allegri alla Juventus è un’ipotesi che circola ormai da settimane. Il suo rapporto con il presidente Agnelli è solido e così il livornese avrebbe preso il sopravvento sugli altri candidati, tra i quali Simone Inzaghi e Gasperini. I media italiani iniziano anche a pensare a come sarà la prossima squadra nel caso in cui Max dovesse tornare alla Continassa. La prima notizia è che cambierebbe il futuro di Paulo Dybala. L’argentino che ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2022, sarebbe l’uomo chiave della nuova Juve di Allegri.

La Joya quindi scalerebbe posizioni nelle gerarchie offensive fino a superare anche Cristiano Ronaldo, che secondo alcune voci potrebbe lasciare Torino a fine stagione.

Il suo agente starebbe cercando una soluzione per il futuro del suo assistito e starebbe valutando le piste Manchester United e Paris Saint Germain, ma l’ingaggio da 30 milioni di euro all’anno non aiuta.

Il possibile nuovo attacco della Juve di Allegri

Il nuovo corso bianconero quindi, avrebbe in Paulo Dybala il suo centro nevralgico, cosa che potrebbe aiutare anche in materia di rinnovo visto che il numero dieci per firmare vorrebbe maggiori garanzie tecniche.

La Joya però non basta, serve anche un centravanti e Allegri potrebbe decidere di puntare su Alvaro Morata, che potrebbe restare un altro anno in prestito dall’Atletico Madrid, oppure su Moise Kean. L’allenatore li conosce entrambi per averli già allenati a Torino e non gli dispiacerebbe poterli avere di nuovo a disposizione.

Infine, il centrocampo con un nome che ormai sembra gradito a tutti: Manuel Locatelli. Il regista del Sassuolo si sta imponendo come vero e proprio pallino dei bianconeri per il prossimo Calciomercato con Paratici che dovrà però battere la concorrenza del Manchester City per portarlo sotto la Mole. Il possibile ritorno di Allegri potrebbe cambiare la Juventus soprattutto in attacco, per la felicità di Dybala, ma non quella di Cristiano Ronaldo.