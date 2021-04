La Juventus in estate potrebbe andare incontro a una vera e propria rivoluzione della rosa. Mezza squadra infatti sarebbe sul mercato, sia per motivi anagrafici che economici. La società bianconera starebbe valutando di non rinnovare il contratto di Buffon e Chiellini, in scadenza a giugno 2021. Allo stesso tempo potrebbero lasciare Torino Alex Sandro, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Il portiere potrebbe fare una nuova esperienza professionale da titolare in qualche società italiana, si parla di un suo possibile ingaggio da parte di Genoa, Parma o Atalanta.

Per quanto riguarda Chiellini, in una recente intervista ha dichiarato che in Italia o in Europa non giocherebbe mai in una squadra diversa rispetto alla Juventus. Per questo per il difensore centrale (che vorrebbe continuare a giocare) potrebbe definirsi un futuro professionale nella Major League Soccer. Una scelta di vita che Chiellini farebbe volentieri con la sua famiglia. Molto però dipenderà anche da chi sarà il tecnico della Juventus la prossima stagione. Se dovesse ritornare Allegri, non è da scartare la possibilità che Giorgio Chiellini possa rimanere a Torino.

Chiellini potrebbe trasferirsi nella Major League Soccer o fermarsi un anno

Sarebbe concreta la possibilità di vedere Giorgio Chiellini nella Major League Soccer, in un campionato che nelle ultime stagioni sta crescendo molto.

Sarebbe una vera e propria scelta di vita per il difensore centrale, sostenuta evidentemente anche dalla famiglia. Non è da scartare però la possibilità che Chiellini rimanga fermo un anno, con l'eventualità di un futuro dirigenziale alla Juventus che sarebbe presa in considerazione solo dall'estate 2022.

L'eventuale ritorno di Allegri alla Juventus potrebbe portare alla permanenza di Chiellini

Negli ultimi giorni si parla molto del possibile esonero di Andrea Pirlo alla Juventus. Il tecnico bianconero, indipendentemente dai risultati che raccoglierà in questo finale di stagione, potrebbe lasciare la società bianconera, che si affiderebbe ad un profilo più esperto.

Fra i principali candidati alla sostituzione di Pirlo ci sarebbe Massimiliano Allegri. Il recente incontro fra il tecnico toscano e Andrea Agnelli a Forte dei Marmi confermerebbe tale possibilità. Il ritorno del livornese potrebbe cambiare anche alcune scelte di mercato, su tutte il futuro professionale di Giorgio Chiellini. Il centrale non ha ancora ricevuto una proposta di rinnovo di contratto dalla Juventus, che sembrerebbe intenzionata a continuare il progetto di ringiovanimento della rosa. L'eventuale ritorno di Allegri potrebbe portare alla permanenza di Chiellini, visto il grande rapporto professionale fra i due. Il centrale sarebbe utile al tecnico anche nelle crescita tecnica della rosa bianconera, formata da tanti giovani.