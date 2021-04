La Juventus anche la prossima stagione dovrebbe continuare a investire su giovani di qualità. Una strategia di mercato che sarebbe motivata non solo dalla volontà di iniziare un nuovo progetto sportivo, ma anche di alleggerire i costi societari. Ci sono infatti, nella rosa juventina attuale, giocatori che guadagnano molto e che allo stesso tempo non sarebbero considerati indispensabili per il futuro. Fra questi spiccherebbero i nomi di Alex Sandro, Bernardeschi, Rabiot, Ramsey e Cristiano Ronaldo.

Per quanto riguarda gli investimenti, la Juventus starebbe seguendo Manuel Locatelli del Sassuolo e Moise Kean dell'Everton.

Potrebbe inoltre arrivare a parametro Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto a giugno 2021 con la società rossonera. Oltre a lui la società bianconera starebbe seguendo pure Hakan Calhanoglu anche lui in scadenza.

Rimanendo in tema di parametri zero, nella lista di mercato della Juventus sarebbe finito un altro talento, che però potrebbe arrivare a gennaio 2022: la punta classe 2002 del Santos Kaio Jorge.

Possibile l'ingaggio a parametro zero di Kaio Jorge

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio a parametro zero della punta del Santos Kaio Jorge. Il classe 2002 va in scadenza di contratto a dicembre 2021 con la società brasiliana. La Juventus quindi potrebbe offrire un contratto già da giugno 2021 al giocatore, così da poterlo ingaggiare gratis nel mercato invernale della prossima stagione.

Il nome di Kaio Jorge è da tempo nella lista di mercato della società bianconera, si era parlato di un interesse per il brasiliano anche lo scorso Calciomercato estivo. L'opportunità di ingaggiarlo a parametro zero potrebbe però facilitare la trattativa per uno dei principali talenti del calcio brasiliano.

Kaio Jorge non vorrebbe lasciare a parametro zero il Santos

Da parte di Kaio Jorge non ci sarebbe però l'intenzione di lasciare il Santos a parametro zero. In questo momento infatti la società brasiliana sta avendo molte difficoltà dal punto di vista economico.

La punta vorrebbe infatti che il Santos incassi una qualche somma dalla cessione del suo cartellino, anche se in questo preciso momento storico sembra difficile trovare acquirenti disposti a spendere più di 10 milioni per Kaio Jorge, soprattutto in considerazione di un contratto in scadenza a dicembre.

La stagione di Kaio Jorge

In questa stagione Kaio Jorge non sta incidendo molto, ma in Brasile continua a essere considerato uno dei principali talenti del calcio sudamericano.

Ha disputato fino a ora cinque partite nel campionato Paulista (senza realizzare gol o assist) e due in Coppa Libertadores, in questo momento però non sembrerebbe essere considerato un titolare. Su di lui ci sarebbe l'interesse non solo della Juventus, ma anche quello della Lazio.