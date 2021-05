L'ultima giornata di campionato darà dei verdetti molto importanti per la qualificazione alle prossime competizioni europee. Ci sono tre squadre, Napoli, Milan e Juventus, che si giocano i due posti che valgono la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. La squadra campana sulla carta ha un impegno più agevole contro il Verona, match più difficile per il Milan contro l'Atalanta mentre la Juventus si giocherà tutto contro il Bologna. Proprio la squadra bianconera vincendo la sfida contro l'Inter nella giornata precedente ha rilanciato le sue ambizioni di qualificazione alla massima competizione europea.

La Juventus ha infatti sfruttato il pareggio del Milan contro il Cagliari, portandosi a -1 dai rossoneri e dal Napoli. Sul match Juventus-Inter si è soffermato il giornalista sportivo Raffaele Auriemma, tifoso del Napoli. Ospite nella trasmissione televisiva Tiki Taka, il giornalista ha criticato Calvarese per il rigore concesso per il presunto fallo di Perisic su Cuadrado. Ha poi voluto criticare il colombiano, che a sua detta meriterebbe una squalifica di dieci giornate perché spesso accentua in maniera evidente i contatti con gli avversari.

Raffaele Auriemma critica Cuadrado

"Credo che il giudice sportivo debba fermare Cuadrado per almeno 10 giornate, queste cose le fa sempre". Sono queste le parole di Auriemma in riferimento al rigore rimediato dal colombiano in Juventus-Inter, realizzato poi proprio dal terzino bianconero.

Il giornalista sportivo ha poi aggiunto: "Queste cose le fa sempre, lui e Chiellini se avessero giocato in un'altra società avrebbero totalizzato un numero di presenze ben inferiore a quelle attuali". Successivamente è arrivata la risposta di Oppini, tifoso della Juventus, che ha fatto notare a Auriemma che l'anno scorso Mertens simulò in maniera evidente contro la Fiorentina.

Il giornalista sportivo ha poi aggiunto: "Mertens può capitare una volta, Cuadrado è sistematico".

Le polemiche arbitrali in Juventus-Inter

Il match Juventus-Inter è stato ricco di episodi arbitrali discutibili, che hanno portato Calvarese ad utilizzare due volte la Var. Dapprima in occasione del primo rigore per la Juventus per fallo di Darmian su Chiellini, successivamente per un gol inizialmente non convalidato per presunto fallo di Lukaku su Chiellini, ma rivedendo l'azione Calvarese lo ha poi assegnato.

Infine ha fatto discutere anche l'espulsione rimediata da Bentancur per doppia ammonizione. Secondo molti addetti ai lavori, il secondo giallo per l'uruguaiano per fallo su Lukaku è stato considerato troppo severo.