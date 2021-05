La Juventus dopo la Supercoppa italiana riesce a vincere un'altra competizione nella stagione 2020/2021. Mercoledì 19 maggio il team allenato da Pirlo è riuscito a superare l'Atalanta di Gasperini grazie ad un gol di Kulusevski e ad uno di Chiesa. Un risultato importante che però non riduce il disappunto per una stagione che in Champions League ed in campionato si è rivelata deludente. Nell'ultima giornata si scoprirà la competizione in cui giocherà la squadra bianconera: Champions League o Europa League? Indipendentemente da questo, non è da scartare la possibilità di un esonero di Pirlo a fine stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in caso di addio dell'attuale tecnico bianconero il preferito per la sostituzione sembrerebbe essere Zinedine Zidane. Il tecnico francese potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione e sarebbe un profilo ideale per valorizzare un progetto sportivo basato sui giovani. Di certo l'ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione potrebbe non agevolare un suo eventuale approdo alla Juventus.

Per il francese però si parla anche di un possibile futuro professionale sulla panchina della Francia nel caso in cui Deschamps dovesse lasciare l'incarico dopo l'Europeo. Zidane al Real Madrid potrebbe essere sostituito da Massimiliano Allegri, che starebbe aspettando un'offerta dalla società spagnola. In Spagna però si parla anche di una possibile promozione di Raul (tecnico della squadra B del Real Madrid) sulla panchina della squadra spagnola.

La 'situazione panchina'

La vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta potrebbe però cambiare le strategie della Juventus in merito alla guida tecnica della prossima stagione. Una valutazione però verrà fatta settimana prossima e molto dipenderà anche dall'eventuale qualificazione della squadra bianconera alla prossima edizione della Champions League.

La Juventus però starebbe valutando anche altri profili oltre Zidane e Allegri qualora decidesse di cambiare tecnico per la prossima stagione. Piacerebbero Gasperini dell'Atalanta, Gattuso del Napoli e Mihajlovic del Bologna. Da valutare anche la situazione Simone Inzaghi, che nelle prossime giornate incontrerà i dirigenti della Lazio.