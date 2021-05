Uno dei nomi che si è messo maggiormente in mostra in casa Inter in questa stagione è sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ha ricoperto un ruolo fondamentale per la conquista dello scudetto e adesso sembra scontato debba arrivare il rinnovo di contratto, come premio anche alle sue prestazioni. Tuttavia, le trattative devono ripartire dopo il cambio dell'agente, con il passaggio da Beto Yaque a Alejandro Camano, lo stesso agente di Achraf Hakimi. E le giocate del Toro avrebbero attirato anche l'attenzione di un grande top club europeo, cioè il Real Madrid, in cerca di un rinforzo nel reparto avanzato.

Il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Lautaro

Lo scorso anno Lautaro Martinez è stato al centro di un vero e proprio tormentone di mercato, con il Barcellona fortemente interessato a lui. Anche il Toro ha ammesso la trattativa, che è poi tramontata a causa della crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio in questi ultimi mesi.

La prossima estate, però, l'attaccante argentino potrebbe finire nuovamente al centro dei rumors di mercato, visto che su di lui avrebbe messo gli occhi il Real Madrid. I Blancos sono in cerca di un rinforzo nel reparto avanzato, visto che Karim Benzema non è più giovanissimo, e l'attaccante francese non ha un'alternativa di livello alle sue spalle che possa farlo rifiatare.

Gli spagnoli, infatti, in questo momento hanno Mariano Diaz, avendo ceduto in prestito all'Eintracht Francoforte l'attaccante serbo, Luka Jovic. Anche lo scorso anno il Real aveva fatto un sondaggio per Lautaro, non andando mai oltre. In quest'annata, però, il classe 1997 sembra aver fatto un ulteriore step, anche dal punto di vista finalizzativo avendo messo a segno 16 reti e collezionato 5 assist in 35 partite di campionato, a fronte di un gol segnato in Champions League, proprio al club di Florentino Perez.

Le possibili cifre dell'affare

Secondo indiscrezioni recenti sul web, il Real Madrid farebbe sul serio per Lautaro Martinez, essendo pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione, cioè il doppio di quanto percepirebbe il Toro dopo il rinnovo di contratto con l'Inter.

Da convincere, però, c'è anche la società nerazzurra, che valuta l'attaccante tra i 90 e i 100 milioni di euro, cifra ben lontana dalla proposta che avrebbe in mente il club di Florentino Perez, che metterebbe sul piatto 50 milioni di euro, oltre a scalare ciò che i nerazzurri ancora devono per il cartellino di Hakimi, che ammonta a 27 milioni di euro.

Non è escluso, inoltre, che gli spagnoli possano provare a mettere sul piatto il cartellino di Luka Jovic, che tornerà dal prestito all'Eintrach Francoforte ma ormai fuori dal progetto del Real Madrid.