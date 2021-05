Il campionato di Serie A non si è ancora concluso. A tre giornate dal termine l'Inter può ancora raggiungere quota 94 punti e allungare la striscia di vittorie consecutive a San Siro. Per farlo occorrerà giocare come se lo scudetto non fosse stato ancora conquistato. Lo sa bene Antonio Conte che dopo la vittoria contro la Sampdoria per 5-1, la prima da campione d'Italia, ha detto che “La vittoria deve diventare un'ossessione, una droga, per chi vuole diventare un vincente”. Dopo i dovuti festeggiamenti la società dovrà sedersi a tavolino con il suo condottiero per pianificare il futuro.

In ballo ci sarebbero diversi temi: dal prolungamento del contratto di Conte, agli acquisiti fino alle inaspettate cessioni. Una su tutte quella paventata di Lautaro Martinez.

Ma c'è anche da affrontare un doppio big match. Il primo sarà contro la Roma mercoledì 12 maggio a San Siro. I giallorossi non hanno più nulla da chiedere al campionato. Mentre sabato sarà la volta della Juventus. Si affronteranno i campioni d'Italia uscenti contro i freschi vincitori di scudetto. Conte, nonostante il trionfo con quattro giornate d'anticipo, non vorrà rendere la vita felice ai suoi ex colleghi e avversari. Per la Juventus, invece, quella all'Allianz Stadium di sabato 15 maggio sarà il match fondamentale da dentro o fuori per la Champions.

Infine il 23 maggio sarà festa grande a San Siro nel match conclusivo contro l'Udinese.

Lautaro Martinez: dal rinnovo ad una clamorosa partenza

Uno dei profili interisti più chiacchierati dell'ultimo anno è sicuramente quello di Lautaro Martinez. Il numero 10 argentino ha dichiarato in una recente intervista di trovarsi molto bene all'Inter e di continuare a voler giocare insieme ai suoi compagni e ad Antonio Conte.

Da gennaio, infatti, non si parla d'altro che del suo rinnovo ad Appiano Gentile. Un prolungamento del contratto fino al 2024 con aumento dello stipendio fino a 4,5 milioni a stagione. Le parti avrebbero raggiunto un accordo, ma la firma non sarebbe ancor arrivata. Questa attesa potrebbe indurre diversi club europei a tentare un assalto per il Toro che, in caso di una proposta molto allettante, potrebbe lasciare a sorpresa Milano.

Il Real Madrid vuole Lautaro

Il Toro avrebbe già degli estimatori e tutti arrivano dalla Spagna. Dopo l'assalto continuo del Barcellona è la volta del Real Madrid. I Blancos sarebbero pronti ad acquistarlo, ma l'Inter avrebbe alzato il prezzo a 90 milioni. Dalla Spagna sarebbero convinti di ottenere uno sconto, considerando anche che nell'affare di Achraf Hakimi, l'Inter terminerà di pagarlo nei prossimi mesi per un totale di 30 milioni di euro. A quel punto l'Idea del Real sarebbe quella di non accettare i soldi di Hakimi ma aggiungere i 30 milioni per l'affare Lautaro.