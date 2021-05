Per la Juventus, questi sono giorni delicati. Infatti, dopo la sconfitta contro il Milan gli animi in casa bianconera non possono essere sereni perché la qualificazione alla Champions League sembra compromessa. La Juventus per centrare un posto in classifica che dia l'accesso all'Europa che conta deve vincere tutte le prossime partite e deve sperare in un passo falso delle dirette concorrenti. Dunque, la strada è in salita perciò il rischio che, nella prossima stagione, la Juventus non faccia la Champions League è concreto. Inoltre, al termine del campionato bisognerà capire quali saranno le scelte societarie.

Al momento, sembra che il futuro di Andrea Pirlo sia scritto e quasi certamente dovrebbe lasciare i bianconeri. Al suo posto potrebbe tornare Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sarebbe pronto a sposare il progetto della Juventus anche senza la Champions League.

La Juventus riflette sul futuro

Il futuro della Juventus dipenderà anche dai risultati del campo. Chiaramente in caso di qualificazione alla Champions League la strategia bianconera andrà in una direzione mentre in caso di Europa League i piani dovranno cambiare. Infatti, senza l'Europa che conta i tagli dovranno essere maggiori anche perché gli introiti diminuiranno e in tempo di pandemia questo è un ulteriore problema. Per questo motivo, la Juventus per capire come muoversi sul mercato dovrà attendere la fine del campionato.

L'unica cosa che sembra scontata, però, è che Andrea Pirlo non sarà più l'allenatore. Per questo motivo è già partito il toto nomi su chi prenderà il suo posto. Al momento, il candidato numero uno sembra essere Massimiliano Allegri, ma oltre a lui si parla anche di Zinedine Zidane. Stando a quanto afferma l'Équipe il francese sarebbe tenta da un'avventura alla guida della Juventus.

Però, bisognerà capire se eventualmente Zidane accetterebbe la panchina bianconera anche senza Champions League. Per quanto riguarda, Massimiliano Allegri questo problema non sussiste poiché accettere a prescindere di tornare alla Juventus.

Anche Inzaghi tra i candidati alla panchina della Juventus

Massimiliano Allegri sembra essere l'uomo giusto per guidare la Juventus dopo un'annata piuttosto negativa.

Ma la società bianconera starebbe valutando anche altre opzioni visto che non è da escludere nemmeno una rivoluzione societaria. Tra i nomi accostati alla Juventus, oltre a Zidane, ci sarebbe anche Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio potrebbe essere uno dei profili presi in considerazione dai bianconeri per ripartire. Inzaghi era stato già accostato alla Juventus anche nella passata stagione. Dunque, adesso non resta che attendere le prossime settimane per capire quale sarà la scelta della Vecchia Signora.