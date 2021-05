Si torna in campo con l'ultimo turno infrasettimanale di stagione. Il Milan resta a Torino dopo aver vinto lo scontro diretto contro la Juventus. Il Torino ancora in piena lotta salvezza, ma con un piede nella prossima Serie A. Il Milan è tornato artefice del suo futuro. I rossoneri con due vittorie sarebbero sicuri di un posto nella prossima Champions League. A Torino il Milan giocherà la terzultima partita di campionato. Entrambe le squadre saranno sicuramente distratte dai risultati sugli altri campi in quanto interessate ed essendo una giornata di quasi contemporaneità, rara.

Rossoneri in striscia positiva da due partite. Il Milan infatti ha battuto il Benevento in casa e la Juventus in trasferta. Nel Milan si sono fermati Tonali e Ibrahimovic. Lo svedese potrebbe aver chiuso anzitempo la stagione attuale.Per Tonali problemi in rifinitura mattutina. L'attacco sarà guidato da Rebic autore di un gran gol contro la Juventus. Altra chance da titolare per Brahim Diaz dopo l'ottima prestazione allo Stadium. In difesa dovrebbe riposare Kjær favorendo l'ingresso in campo da titolare di capitan Romagnoli.

Nel Torino saranno assenti Milinkovic-Savic ed Izzo per infortunio.

Altro assente in difesa sarà N'Koulou per somma di ammonizioni. Il tecnico Nicola farà attenzione a chi far scendere in campo e ad eventuali cartellini avendo domenica prossima lo scontro diretto con lo Spezia. Il Torino però attualmente ha 4 punti di vantaggio sul Benevento e può considerarsi virtualmente salvo. Dovrebbe partire titolare l'ex rossonero Ricrdo Rodriguez sulla fascia sinistra.

Da tenere sotto controllo l'esterno Vojvoda a segno nelle ultime due gare. Il fischio d'inizio dell'arbitro Guida sarà alle ore 20.45 di mercoledì 12 Maggio. L'arbitro Marco Guida è nativo di Pompei ed appartenente alla sezione AIA di Torre Annunziata.

Torino: i convocati di Nicola per la partita col Milan

Portieri: Sirigu, Sava, Ujkani

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Lyanco, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza

Milan: la lista dei convocati di Pioli per la trasferta

Portieri: A.

Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte.

Attaccanti: Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.

Torino - Milan le quote e il pronostico

Il Milan ha il vento in poppa dopo la vittoria contro la Juventus ed un'altra vittoria a Torino, ma questa volta contro i granata è quotata 1,75. La vittoria dei padroni di casa invece è data a 4,25 con il pareggio a 3,90. Entrambe le squadre a segno viene dato a 1,60 mentre una o nessuna squadra a segno il famoso NOGOL viene pagato 2,25.

Si prevedono gol e l'over 2,5 viene dato a 1,63 con l'over 3,5 a 2,45. La probabilità che il primo gol sia di marca granata e l'autore sia il Gallo Belotti è a 5,50 stessa quotazione che ha Ante Rebic per il Milan. In terza posizione a 6,50 si trova Rafael Leao che però dovrebbe partire dalla panchina. Il risultato esatto con la probabilità più alta di riuscita è l'1-2 che paga 8,25 volte la posta giocata.