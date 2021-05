L'Inter, nella prossima sessione estiva di Calciomercato, dovrà in primis dare un'occhiata alle uscite, visto che il presidente, Steven Zhang, ha dettato le linee che vanno nella direzione di fare cassa e abbassare il monte stipendi. In primis, si cercherà di cedere quei giocatori che non rientrano nei piani della società e che in questa stagione non hanno trovato molto spazio, oltre a quelli che torneranno dai prestiti. Solo come soluzione estrema, si cederanno quei giocatori che sono ritenuti incedibili. Chi, invece, è un titolare dell'Inter scudettata ma non sarebbe ritenuto incedibile è l'esterno croato Ivan Perisic, che piace molto al Siviglia.

Siviglia su Ivan Perisic

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato è Ivan Perisic. L'esterno croato non era un titolarissimo della squadra nerazzurra a inizio stagione, ma con il passare delle settimane è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante all'interno dello scacchiere tattico di Antonio Conte. Nonostante ciò, però, il giocatore non è ritenuto incedibile dalla società nerazzurra che, anzi, si libererebbe volentieri di un ingaggio molto pesante, vicino ai 5 milioni di euro a stagione, bonus compresi, anche perché non si tratta più di un giovanissimo, essendo un classe 1989. Il curriculum di Perisic, comunque, parla chiaro visto che negli ultimi anni ha vinto sempre.

Basti pensare che solo due anni fa era in prestito al Bayern Monaco, dove ha vinto tutto (campionato, Champions League e coppa di Germania).

In queste ore, poi, si sarebbe fatto sotto il Siviglia che, giocando con il 4-3-3, è alla ricerca di un esterno d'attacco. E Perisic tornerebbe volentieri nel suo ruolo naturale rispetto a quello ricoperto all'Inter, dove ha giocato da esterno a tutta fascia, mettendo comunque a segno quattro reti e collezionando quattro assist in trentadue partite di campionato.

Possibile scambio

Inter e Siviglia sarebbero pronte a sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Ivan Perisic. I nerazzurri chiedono 10 milioni di euro per il suo cartellino, anche per realizzare una notevole plusvalenza, essendo praticamente a bilancio a zero. Gli spagnoli, dal loro canto, sarebbero pronti a mettere sul piatto una o due contropartite tecniche.

I nomi caldi sarebbero quelli del Papu Gomez, vicino al club meneghino già a gennaio, prima dell'addio all'Atalanta, e di Luuk De Jong, centravanti olandese che potrebbe ricoprire il ruolo di vice Lukaku. In questo modo, il club meneghino avrebbe due alternative valide in attacco e potrebbe provare a piazzare sul mercato Alexis Sanchez, che ha un ingaggio troppo alto (superiore ai 7 milioni di euro a stagione), per una riserva.