Continua la telenovela rinnovo Calhanoglu in casa Milan. Il turco nei giorni scorsi ha lanciato segnali di avvicinamento, ma il problema economico resta e i rossoneri non avrebbero nessuna intenzione di scendere a compromessi.

La situazione è simile a quella per Donnarumma anche se le cifre sono più basse ovviamente. Al giocatore è stato offerto un contratto da 4,5 milioni a stagione che al momento non basterebbero per la firma della nuova intesa. E così anche per il centrocampista, così come per il portiere, è scattato il braccio di ferro.

Rinnovo Calhanoglu, il Milan non rilancia

Il Milan in questo momento non avrebbe intenzione di rimodulare la propria offerta, e così la situazione è ancora in stand by. Se Calahnoglu vorrà restare dovrà farlo alle condizioni economiche proposte da Diavolo, altrimenti con ogni probabilità sarà addio. Il problema è che la cifra sarebbe troppo bassa per il ragazzo che vorrebbe provare a strappare un accordo migliore.

Sul trequartista in passato ci sarebbe stato l’interessamento della Juventus, ma al momento l’unica offerta reale sembra essere quella dell’Al-Duhail. Il club qatariota avrebbe messo sul piatto 8 milioni di euro a stagione per tre anni. Tanti, anche se la poca competitività del campionato potrebbe far propendere Calahnoglu a rifiutare il ricchissimo assegno.

Se la situazione non riuscisse a sbloccarsi potrebbero tornare di moda altre due piste. La prima è quella che porta al Manchester United dove però il turco sarebbe la seconda scelta nel ruolo, vista la presenza nella rosa dei Red Devils dell'inamovibile Bruno Fernandes. In Spagna invece si vocifera di una possibile offerta dell’Atletico Madrid, fresco campione della Liga.

Nel frattempo in casa Milan si inizia a pensare al possibile sostituto. La pedina ideale sarebbe Josip Ilicic, in scadenza di contratto con l’Atalanta nel 2022 e non più imprescindibile nella Dea. Gasperini gli ha preferito spesso Malinovskyi, Pessina e Muriel in questa stagione e il momento dell’addio a Bergamo potrebbe essere arrivato.

La buona notizia per i rossoneri è che Percassi non alzerebbe il muro per la cessione e quindi la trattativa potrebbe non essere troppo complicata.

Il secondo nome sulla lista di Maldini sarebbe quello di Filip Djuricic del Sassuolo. La situazione contrattuale è la stessa di Ilicic, quindi scadenza nel 2022 e nessun rinnovo all'orizzonte, e l’addio di De Zerbi, che stravedeva per il giocatore, potrebbe anche agevolare la cessione. In questo campionato il trequartista ha segnato 5 gol e messo a segno 4 assist. Il giocatore avrebbe una valutazione intorno ai 10 milioni di euro.