La Juventus ha preso la prima decisione ufficiale della stagione e poco fa è stato comunicato l'addio di Fabio Paratici. Il dirigente lascia il club dopo undici anni ricchi di soddisfazioni. Adesso resta da capire chi prenderà il suo posto, il primo nome della lista sembra essere Federico Cherubini. In ogni caso, questa mattina, Fabio Paratici è stato in sede alla Juventus per incontrare Andrea Agnelli e per sancire il divorzio. Adesso il secondo tassello della rivoluzione bianconera potrebbe coinvolgere Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano non è certo di una riconferma, il nome in cima alla lista per sostituirlo sembra essere quello di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese sarebbe davvero vicinissimo al ritorno.

Il 4 giugno la conferenza di Agnelli e Paratici

Dopo l'ufficialità dell'addio di Fabio Paratici la Juventus gli tributerá un saluto degno del grande lavoro svolto in questi anni. Infatti, il dirigente il 4 giugno parlerà in conferenza stampa all'Allianz Stadium insieme al presidente Andrea Agnelli. Sarà l'occasione per salutarsi dopo undici anni ricchi di grandi trionfi. Adesso la prossima mossa dei bianconeri dovrebbe essere la scelta legata alla panchina. Al momento Andrea Pirlo sembra in bilico e il nome in cima alla lista per sostituirlo sembra essere Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese potrebbe tornare dopo due anni ed entro la fine di questa settimana si potrebbero avere importanti novità su questo fronte.

Cherubini dovrebbe sostituire Paratici

Fabio Paratici dal 30 giugno 2021 non lavorerà più per la Juventus e adesso resta da capire chi prenderà il suo posto. Tutto lascia pensare che i bianconeri attueranno un cambio interno e ci potrebbe essere la promozione di Federico Cherubini. Ma non è da escludere nemmeno l'inserimento di una nuova figura nel quadro dirigenziale.

Dunque, i prossimi giorni saranno molto intensi per Andrea Agnelli che dovrà prendere altre decisioni di una certa importanza. Intanto, il presidente della Juventus ha voluto salutare con affetto Paratici: "Oggi è il momento di ringraziarlo per aver saputo creare un forte legame professionale". Anche Fabio Paratici ha voluto ringraziare il club bianconero per questi anni ricchi di successi: "Sono stati anni bellissimi, di crescita professionale e di forti emozioni".

Per la Juventus si è chiuso un lungo capitolo di storia e adesso i tifosi juventini sperano di sapere quanto prima chi prenderà l'eredità di Paratici e se ci sarà anche una nuova rivoluzione tecnica. Anche se tutte le strade porterebbero a Massimiliano Allegri, perciò sarebbe più che altro un ritorno al passato. Il tecnico livornese potrebbe riprendere il lavoro interrotto nella primavera del 2019.