La vittoria contro l'Udinese arrivata negli ultimi dieci minuti del match non spegne le voci su un possibile esonero di Andrea Pirlo a fine stagione. Il futuro professionale dell'attuale allenatore della Juventus probabilmente non sarà a Torino, almeno secondo i principali giornali sportivi italiani. A soffermarsi sull'argomento anche Tuttosport, che ha stilato una lista di possibili candidati alla sostituzione di Pirlo la prossima stagione. Su tutti spicca il nome di Massimiliano Allegri. A confermare la possibilità di un ritorno del tecnico livornese ci sarebbero anche le recenti indiscrezioni di mercato che non lo avvicinano più a panchine come la Roma o Real Madrid.

Ci sono però anche altri nomi che piacciono alla Juventus, fra questi ci sono Zinedine Zidane, Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi. In queste ore però si sarebbe aggiunto anche quello di Gianpiero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta piace alla società bianconera non solo per il gioco che è riuscito a dare alla squadra bergamasca ma anche per la sua capacità di valorizzare tantissimi giovani. In un progetto sportivo come quello bianconero avviato verso un ringiovanimento della rosa, Gasperini potrebbe rappresentare il tecnico ideale.

Anche Gasperini possibile successore di Pirlo sulla panchina della Juventus

Il tecnico piemontese in un'intervista di qualche tempo fa aveva dichiarato che si trova molto bene all'Atalanta e che lascerebbe Bergamo solo per ritornare alla Juventus. Nella società bianconera Gasperini è cresciuto come giocatore ma anche come tecnico. Ha infatti allenato nelle giovanili bianconere, affermandosi in Primavera.

Per questo in caso di offerta della Juventus, il tecnico piemontese potrebbe decidere di lasciare l'Atalanta. Difficilmente però la società bergamasca lascerà partire il tecnico, anche in considerazione del lungo contratto che ha l'allenatore piemontese.

Massimiliano Allegri sarebbe il principale indiziato a sostituire Pirlo

Attualmente però il principale candidato alla sostituzione di Pirlo sembrerebbe essere Massimiliano Allegri. Le indiscrezioni di mercato alimentate dai principali giornali sportivi sembrano propendere verso questa possibilità. A conferma di questo anche una recente intervista di Giovanni Galeone, ex allenatore e storico amico di Allegri. L'ex allenatore del Pescara ha infatti dichiarato che la prossima estate può essere l'occasione giusta per rivedere il livornese a Torino.