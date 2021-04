La Juventus in estate potrebbe cedere diversi giocatori. La società bianconera infatti cercherà in qualche modo di attutire il passivo di bilancio registrato a fine 2020 di 113,4 milioni di euro. L'obiettivo sarebbe quello di provare a ricavare quella somma, provando ad ottenere cash oppure cercando di generare delle plusvalenza finanziarie. Difficile però pensare che in questo preciso momento storico le società di calcio possano investire importanti somme in cash per l'acquisizione dei giocatori. Di conseguenza è probabile che la formula più utilizzata per dare sollievo al bilancio siano gli scambi di mercato.

Si è parlato nelle ultime settimane di diversi giocatori bianconeri che potrebbero rientrare in questa tipologia di trattativa. Uno dei più chiacchierati a riguardo è il centrocampista francese Adrien Rabiot. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore della Juventus piace al Manchester United. Come riporta il giornalista sportivo Massimo Pavan, la società inglese per il francese potrebbe offrire il cartellino di Alex Telles.

Possibile scambio di mercato Rabiot-Alex Telles

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Manchester United sarebbe pronto ad offrire Alex Telles per arrivare ad Adrien Rabiot. Uno scambio che potrebbe definirsi alla pari e che aiuterebbe gli inglesi e la Juventus a generare un'importante plusvalenza finanziaria.

Nell'eventualità in cui si dovesse concretizzare, la società bianconera non andrebbe più ad investire su Robin Gosens, considerato da molti addetti ai lavori un obiettivo di mercato della Juventus. Come è noto infatti Alex Telles è un terzino sinistro, diventerebbe quindi titolare nella squadra bianconera. L'eventuale arrivo del brasiliano porterebbe alla partenza di Alex Sandro, che ha mercato in Inghilterra.

Piace infatti al Chelsea, con il tecnico Tomas Tuchel uno dei suoi principali estimatori.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema scambi di mercato negli ultimi giorni si parla anche di un'altra possibile trattativa che potrebbero riguardare la Juventus con un'altra società inglese. I bianconeri infatti sarebbero interessati a Moise Kean.

La punta è apprezzata per la sua duttilità (può giocare in diversi ruoli) ma anche perché è cresciuta nel settore giovanile bianconero. Di conseguenza può essere iscritto nella Lista B dei giocatori da presentare all'Uefa per la Champions League, liberando un posto per la lista A. L'Everton però valuterebbe il giocatore almeno 50 milioni di euro. Soldi che attualmente la Juventus non vorrebbe (o forse non potrebbe) spendere. Di conseguenza, potrebbe definirsi uno scambio di mercato, con Kean che ritornerebbe a Torino e Merih Demiral che finirebbe all'Everton.