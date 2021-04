In questi giorni si parla molto del possibile esonero a fine stagione di Andrea Pirlo da tecnico della Juventus. Potrebbe infatti non bastare la qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria della Coppa Italia per la conferma come allenatore dell'ex centrocampista bianconero. Proprio La Gazzetta dello Sport si è soffermato su quello che attualmente sembrerebbe il principale candidato alla sostituzione di Pirlo, ovvero Massimiliano Allegri. Il giornale sportivo ha ipotizzato le strategie di mercato che la Juventus potrebbe portare avanti la prossima estate.

A rischio cessione ci sarebbero 6-7 giocatori, fra questi rientrerebbe Cristiano Ronaldo. Massimiliano Allegri non riterrebbe utile il portoghese per il suo progetto sportivo. Alcuni giornali sportivi hanno alimentato di recente un'indiscrezione di mercato secondo la quale il tecnico livornese quando lasciò la Juventus a maggio 2019 consigliò ad Agnelli di cedere Cristiano Ronaldo in quanto non avrebbe aiutato la crescita tecnica della squadra.

Potrebbe quindi lasciare il portoghese, probabile invece la permanenza di Paulo Dybala.

La Juventus potrebbe ripartire da Dybala la prossima stagione

Nell'eventualità in cui la Juventus si affidi a Massimiliano Allegri come tecnico, uno dei possibili partenti in estate potrebbe essere Cristiano Ronaldo.

Il portoghese non sarebbe ritenuto utile al progetto sportivo basato sui giovani che dovrebbe continuare a portare avanti il tecnico livornese. Dovrebbe invece rimanere Paulo Dybala, secondo La Gazzetta dello Sport una delle richieste avanzate da Allegri ad Agnelli (in un recente incontro a Forte dei Marmi, in cui si sarebbe raggiunta una sorta d'intesa fra le parti per il ritorno del livornese) è proprio la permanenza dell'argentino.

Nell'intenzione di Allegri infatti ci sarebbe quella di costruire la Juventus intorno al talentuoso numero dieci bianconero, che ha avuto le migliori stagioni a Torino proprio sotto la guida tecnica dell'allenatore livornese.

Il mercato della Juventus

Massimiliano Allegri potrebbe gradire anche l'acquisto a centrocampo di Manuel Locatelli e quello nel settore avanzato di Moise Kean.

Entrambi potrebbero arrivare in estate, indipendentemente dall'ingaggio o meno del tecnico livornese da parte della società bianconera. La Juventus in questa stagione ha avuto difficoltà nella costruzione del gioco. Inoltre è mancata un'alternativa nel settore avanzato. Per questo dovrebbe arrivare una quarta punta. Come già accennato, potrebbe partire Cristiano Ronaldo mentre dovrebbero essere confermati sia Alvaro Morata che Paulo Dybala. Se sarà ceduto il portoghese possibile che gli investimenti nel settore avanzato siano almeno due.