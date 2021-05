La Juventus il 19 maggio sarà in campo per giocare la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Per questa partita, Andrea Pirlo ha ancora alcuni dubbi di formazione in tutti i reparti. Infatti, il tecnico bresciano vuole prendersi tutto il tempo necessario per sciogliere i vari ballottaggi. In particolare il dubbio più grande riguarda il centrocampo dove è da capire chi giocherà sulla fascia destra. Al momento il favorito sembra essere Weston McKennie, ma attenzione a Dejan Kulusevski. Lo svedese ha le sue chance per essere titolare e il dubbio verrà risolto solo dopo la riunione tecnica che si terrà a metà pomeriggio.

Bonucci out

La Juventus per la gara contro l'Atalanta non avrà a disposizione Leonardo Bonucci e Alex Sandro. Il brasiliano è squalificato, mentre il numero 19 si è fatto male nel corso di uno degli ultimi allenamenti e per questo motivo sarà out. Bonucci ha riportato una distorsione e bisognerà capire quando potrà rientrare a disposizione. Dunque, contro l'Atalanta, la coppia di centrali della Juventus sarà formata da Matthijs de Ligt e Giorgio Chiellini. Mentre al posto di Alex Sandro ci dovrebbe essere Danilo, ma anche in questo caso non sono da escludere sorprese dell'ultimo minuto. Andrea Pirlo potrebbe giocarsi una carta a sorpresa per non dover arretrare Juan Cuadrado. Infatti, con Danilo al posto di Alex Sandro a quel punto il colombiano dovrebbe agire in difesa sulla corsia di destra.

Il tecnico della Juventus, invece, potrebbe decidere di lasciare Cuadrado a centrocampo inserendo qualcun altro in difesa. Al momento, però, il numero 16 juventino dovrebbe agire nel pacchetto arretrato. A centrocampo, invece, si dovrebbe ripartire da Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Inoltre, il numero 30 juventino sarà squalificato in campionato perciò contro l'Atalanta sarà certamente titolare.

Mentre in attacco la certezza è Cristiano Ronaldo e al suo fianco dovrebbe esserci Paulo Dybala. Il numero 10 juventino è favorito su Alvaro Morata.

A metà pomeriggio la Juventus scioglierà i dubbi

Andrea Pirlo comunicherà la formazione ai suoi ragazzi solo nella riunione tecnica. In questa occasione il tecnico della Juventus deciderà se schierare Weston McKennie o Dejan Kulusevski.

Qualora dovesse optare per il secondo a quel punto potrebbe esserci anche una novità in attacco. Infatti, con Kulusevski in campo dal primo minuto potrebbe trovare spazio Morata. Nel caso in cui, invece, la scelta ricadesse su McKennie, in avanti ci sarebbe Dybala.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Chiellini, de Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.