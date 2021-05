La Juventus in queste settimane è chiamata all'ultimo sforzo prima della fine della stagione 2020/21. L'obiettivo dei bianconeri è quello di combattere fino all'ultimo secondo per provare a raggiungere un posto in Champions League. Poi una volta capito quale sarà il destino della Juventus in ottica europea, la società delineerà le strategie future e probabilmente si ripartirà da CR7. Infatti, secondo alcune indiscrezioni sul web, questa estate Cristiano Ronaldo non dovrebbe lasciare il club bianconero. Il portoghese, in Italia, gode di un regime fiscale agevolato e questo sarebbe un valido motivo per restare.

Inoltre, la stessa Juventus non vorrebbe perdere i 25 milioni di ammortamento che nessun club, probabilmente, le garantirebbe per acquistare il cartellino di CR7. Dunque, sembra probabile che la storia tra le parti possa continuare.

Ronaldo detterebbe alcune condizioni

Cristiano Ronaldo avrebbe tutta l'intenzione di restare alla Juventus, ma il portoghese vorrebbe avere la garanzia di avere una squadra competitiva. Dunque, la volontà di CR7 è avere al fianco un team capace di rilanciare fin da subito le ambizioni del club bianconero sia in Italia che in Europa. La permanenza di Ronaldo alla Juventus sarebbe un'ottima notizia per i tifosi juventini che vorrebbero continuare a vedere le sue prodezze.

Adesso, però, bisogna concentrarsi sul campo per cercare di raggiungere un posto in Champions League. La Juventus dista ad un solo punto da un piazzamento nell'Europa che conta e le prossime due partite di campionato saranno decisive in questo senso. Inoltre, mercoledì 19 maggio, ci sarà la finale di Coppa Italia e certamente Cristiano Ronaldo e compagni vorranno provare a vincere il trofeo.

Ronaldo titolare contro l'Inter

Prima di pensare alla Coppa Italia, però, CR7 e i suoi compagni dovranno occuparsi della pratica Inter. Il 15 maggio la Juventus affronterà i nerazzurri all'Allianz Stadium alle ore 18:00. Per questa partita restano alcuni dubbi di formazione e riguardano principalmente la difesa e il centrocampo.

Mentre in attacco sembra certo che Andrea Pirlo voglia ripartire da Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Entrambi contro il Sassuolo hanno raggiunto i 100 gol con la maglia della Juventus. Perciò il tecnico bresciano dovrebbe ripartire da loro. Mentre Alvaro Morata dovrebbe partire dalla panchina e eventualmente entrerà a gara in corso. In difesa, invece, resta da capire chi affiancherà Matthijs de Ligt visto che è aperto il ballottaggio tra Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino sarebbe leggermente in vantaggio, visto che nel match contro il Sassuolo ha riposato.