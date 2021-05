In questi giorni si deciderà il futuro di Andrea Pirlo e secondo quanto riportato dai principali siti sportivi sembra ormai alla fine la sua avventura alla guida della Juventus. Tra i possibili sostituti i nomi più caldi sono quelli di Allegri e Zidane con il primo in netto vantaggio sul secondo.

Il futuro di Pirlo è in bilico, minacciose le ombre di Allegri e Zidane

Nonostante la qualificazione ottenuta in Champions League all'ultima giornata contro il Bologna, il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus resta in bilico. Molto probabilmente in questi giorni ci sarà l'annuncio del possibile sostituto, i vari nomi sul taccuino del presidente Andrea Agnelli sono quelli di Massimiliano Allegri, Zinedine Zidane, Giampiero Gasperini, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti.

Il primo dovrebbe essere la pista più probabile e si giocherebbe la panchina assieme a Zidane, mentre gli altri sono più distaccati. Se dovesse arrivare Allegri ci saranno diversi cambiamenti anche dal punto di vista del mercato, varie piste per quanto riguarda l'attacco con il futuro di Cristiano Ronaldo ancora tutto da decifrare. Oltre al campione portoghese incerto è anche il destino di Paulo Dybala, non è ancora stata trovata l'intesa per il rinnovo. Il primo nome per sostituire i due possibili partenti è quello di Mauro Icardi, l'attaccante argentino da sempre obiettivo concreto per la Juventus. A centrocampo invece è probabile che si possa virare su Paul Pogba, il francese non si trova bene con lo United e può cambiare aria in estate.

Donnarumma per la porta, in uscita ci sarebbero Morata e Ramsey

Il nome più gettonato per quanto riguarda la porta è quello di Gianluigi Donnarumma, il portiere è ormai ad un passo dall'addio dal Milan, e la Juventus potrebbe essere la sua prossima destinazione. I bianconeri infatti potrebbero offrire un contratto da oltre dieci milioni all'anno per cinque stagioni.

Non solo la difesa da sistemare, occorre anche cambiare completamente il centrocampo. il reparto che ha deluso maggiormente durante l'anno. Ramsey e Rabiot sono molto probabilmente i primi indiziati a partire con l'incognita relativa a Bentancur, l'uruguayano non ha convinto e potrebbe cambiare aria in estate. Per l'attacco è incerto il destino di Morata, l'attaccante spagnolo vorrebbe restare, ma su di lui c'è l'ombra minacciosa dell'Atletico Madrid.

Sicuri del posto invece Chiesa, Kulusevski e McKennie da capire invece la situazione relativa a Alex Sandro e Arthur. Per la corsia estarna, si monitora anche la pista che porta a Aouar del Lione e per il centrocampo si segue sempre Gosens dell'Atalanta.