Dopo le prime cinque giornate del campionato la Juventus si trova con 10 punti in classifica. Nonostante un inizio promettente con 3 vittorie e un pareggio nell'ultimo turno contro il Sassuolo è arrivata una brutta batosta per la squadra di Allegri sconfitta 4 a 2 dal Sassuolo.

La Juventus cerca il riscatto contro il Lecce, davanti Chiesa dovrebbe riposare

E se negli ultimi campionati, tutte le volte che la Juventus ha interrotto una striscia positiva ha poi perso anche la gara successiva, questa volta andrà invertito il trend. Non ci sono molti jolly a disposizione in un campionato per chi voglia viaggiare con l'obiettivo degli 80 punti, ecco che nel prossimo turno bisognerà fare propri i 3 punti contro un Lecce ancora imbattuto.

E' la prima volta nella storia della Serie A che le due compagini si scontrano con i salentini avanti in classifica: Allegri dovrebbe ripartire da Dusan Vlahovic in attacco o quanto meno con Milik quasi certamente titolare. A fargli posto potrebbe essere Federico Chiesa, certamente l'uomo più in forma ma reduce da un piccolo affaticamento muscolare. In fascia dovrebbero riposare Kostic e McKennie, con Cambiaso (o Iling-Junior) e Weah pronti a subentrare.

In mezzo Fagioli, Locatelli e Rabiot dovrebbero comporre la mediana, dietro probabile l'inserimento di Rugani con un turno di riposo concesso a uno tra Bremer, Danilo e Gatti.

Juventus, cosa ha funzionato e su cosa ancora bisogna migliorare

Massimiliano Allegri può tirare un bilancio in chiaro-scuro fin qui.

Vlahovic e Chiesa sono certamente i punti fermi della squadra, 8 degli 11 gol segnati dai bianconeri portano non a caso la loro firma. Lasciate alle spalle le sirene di mercato anche Filip Kostic è tornato ad offrire le solide prestazioni dello scorso anno, per tutti gli altri invece si attende ancora uno scatto in avanti.

Locatelli alterna ottime partite a match decisamente sottotono, Rabiot appare ancora imballato e lontano dalla migliore forma, Weah non si è ancora inserito, Fagioli non appare pienamente ristabilito dopo l'operazione alla clavicola e Miretti continua a fare ottime cose e cose meno buone all'interno dello stesso incontro.

Fino al match col Sassuolo si poteva parlare solo al meglio del pacchetto difensivo, ma Gatti e Danilo in particolare hanno mostrato tantissime insicurezze contro la truppa di Dionisi per non parlare degli errori di Szczesny. A partire da domani servirà la Juventus vista contro la Lazio appena 10 giorni fa.