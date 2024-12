La Juventus continua a monitorare il mercato per potenziare il reparto difensivo, priorità assoluta del club bianconero, con un occhio però sempre vigile alle opportunità che si potrebbero presentare per rinforzare anche l'attacco, altro settore dove la squadra di Thiago Motta ha carenze a livello numerico. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, Cristiano Giuntoli non mollerebbe la presa per Joshua Zirkzee, che lo United cederebbe ma solo per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Una somma di cui la società bianconera potrebbe disporre solo se prima cedesse alcuni elementi della propria rosa.

Giuntoli sogna Zirkzee per gennaio ma servono 40 milioni di euro per strapparlo dallo United

Che l'allenatore della Juventus Thiago Motta abbia un debole per le qualità tecniche di Joshua Zirkzee non è un segreto, così come non è un mistero che Dusan Vlahovic non rappresenti per caratteristiche il centravanti ideale del tecnico italo brasiliano. Da questa semplice associazione di idee nascerebbe dunque l'ultima tentazione del direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli che, secondo le indiscrezioni di oggi provenienti dall'Inghilterra, starebbe pensando seriamente di portare il centravanti olandese alla Continassa già da questa finestra di mercato invernale. Il Manchester United che ne possiede il cartellino, potrebbe anche pensare di lasciare andare Zirkzee ma non per meno di 40 milioni di euro, la cifra che spese appena sei mesi fa per acquisirlo dal Bologna.

Una somma di cui la Juventus potrebbe anche disporre per l'estate ma non per gennaio, salvo alcune cessioni che porterebbero della liquidità fresca nelle casse del club.

Juventus, chi può partire per fare spazio a Zirzkee

La trattativa per Zirzkee potrebbe avere reale consistenza soltanto in caso la Juventus riuscisse a piazzare diverse cessioni.

Uno dei primi indicati a poter lasciare la Continassa risulterebbe essere Nicolò Fagioli, giovane centrocampista italiano finito ai margini del progetto tecnico di Thiago Motta che piacerebbe sia al Marsiglia che al Napoli di Antonio Conte. Con lui la società piemontese spererebbe di ottenere un'entrata da almeno 25 milioni di euro.

Un altro elemento che potrebbe partire sarebbe Danilo, stopper brasiliano sempre in orbita Napoli sul quale però la Juventus potrebbe guadagnare una cifra non elevata, visto soprattutto il suo contratto in scadenza la prossima estate.

Infine più remota, ma possibile, resterebbe sempre l'ipotesi di una cessione già da gennaio di Dusan Vlahovic che sarebbe seguito dall'Arsenal e che garantirebbe alle casse della Juve una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

L'alternativa sarebbe Raspadori

La Juventus avrebbe anche altri nomi per potenziare l'attacco nel mese di gennaio e tra questi ci sarebbe Giacomo Raspadori.

Il giovane centravanti che attualmente parte spesso dalla panchina al Napoli piacerebbe a Thiago Motta per le sue capacità poliedriche e potrebbe lasciare il capoluogo partenopeo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.