Una lunga storia fatta di grandi successi ma che potrebbe concludersi nei prossimi giorni quella tra Alex Cordaz e il Crotone. Il portiere nativo di Vittorio Veneto sarebbe stato attenzionato dall'Inter alla ricerca di un calciatore che possa ricoprire il ruolo di terzo portiere al posto di Daniele Padelli. Per il calciatore del Crotone, da sette stagioni titolare della squadra, si potrebbe concludere così una tappa importante nella carriera. Le due società, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero già avviato i contatti per valutare la fattibilità dell'operazione la quale sarebbe a buon punto.

Crotone, il capitano in partenza

Arrivato in Calabria nella sessione di mercato del campionato cadetto 2014-2015, per Alex Cordaz è giunta in breve tempo la maglia da titolare. Un calciatore esperto, capace di dare sicurezza tra i pali e guidare per mano la squadra nei momenti di difficoltà. Crotone più che una maglia è una seconda pelle tanto da prestarsi per un tatuaggio riportante le lettere dell'acronimo identitario crotoniate "QPO", sigla presente anche sui guantoni utilizzati in gara. In sette stagioni diverse salvezze conquistate in cadetteria oltre due promozioni in Serie A. Capitano di una squadra tra le più forti della storia degli squali in un momento storico difficile per la città che ha iniziato a sognare in grande anche grazie alle sue parate miracolose.

Futuro all'Inter per Cordaz

In caso di accordo tra Crotone ed Inter per Alex Cordaz quello in nerazzurra rappresenterebbe un ritorno. Il numero uno del Crotone ha infatti iniziato la sua carriera proprio tra le fila del club milanese dopo essere stato prelevato da giovanissimo dallo Spezia in Serie C1. Per diversi anni portiere del Cittadella, ha affrontato anche un'esperienza all'estero con la maglia del Nova Gorica prima di rientrare in Italia al Parma.

Chiuso in squadra nel club gialloblù, il Crotone ha puntando su di lui, permettendogli di disputare tre stagioni da protagonista in Serie A, da capitano e simbolo della squadra calabrese.

Milano nel destino

Proprio nella città di Milano nella stagione 2014-2015 Alex Cordaz è tornato da protagonista nel grande calcio. Questa volta con la maglia del Crotone contro il Milan in un match di Coppa Italia tiratissimo e deciso solamente nei supplementari.

Una prova generale per le due successive annate del Crotone in Serie A, con Davide Nicola autore di una miracolosa salvezza e successivamente sotto la guida di Walter Zenga, torneo concluso con la retrocessione. L'unico rammarico dell'avventura crotonese forse la mancanza dei tifosi sugli spalti nell'ultimo anno da capitano della squadra.