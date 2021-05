Con la stagione che volge al termine a tenere banco in casa Crotone sono le prime voci legate al mercato estivo. Diversi i calciatori che a causa della retrocessione in Serie B saranno costretti ad abbandonare la Calabria, soprattutto nel reparto avanzato. Tra questi potrebbe esserci l'attaccante brasiliano Junior Messias che da pochi giorni ha festeggiato il suo trentesimo compleanno. Secondo le ultime indiscrezioni ad interessarsi al calciatore rossoblù sarebbero state diverse società di Serie A.

Il Cagliari penserebbe a Messias

Tra le squadre già accostate all'attaccante del Crotone spunterebbe una nuova pretendente.

Oltre a Genoa, Torino e Salernitana starebbe valutando un'offerta il cagliari. La formazione sarda, che ha vissuto una stagione difficile conclusa con la salvezza, guarderebbe in casa Crotone per rinforzare il suo attacco. A gennaio a rinforzarsi dal club sardo erano stati i calabresi prelevando con il via libera del Napoli l'attaccante Adam Ounas in prestito. Ora, dopo pochi mesi, le due società potrebbero tornare a trattare per la cessione del calciatore brasiliano che in questa stagione, la sua prima in Serie A, è riuscito a siglare 9 reti arricchite da 4 assist.

Un tesoretto per il Crotone

Con un contratto rinnovato nei mesi scorsi e in scadenza il 30 giugno 2024, il Crotone potrà monetizzare al meglio la cessione di Junior Messias.

Per lui dopo due stagioni a Crotone potrebbe giungere una separazione consensuale dettata dalla volontà del ragazzi di rimanere ad alti livelli ma soprattutto della proprietà di rientrare dell'investimento effettuato due anni prima con il Gozzano. Sull'attaccante ad esprimersi nei giorni scorsi è stato anche il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano.

Secondo le indiscrezioni di mercato per l'acquisizione di Junior Messias bisognerà sborsare una cifra di circa 10 milioni di euro, questa per lo meno la valutazione iniziale per la quale il club calabrese si siederà a parlare con le società interessate.

Crotone, le altre operazioni

In uscita potrebbe esserci anche un altro attaccante del Crotone, il nigeriano Nwankwo Simy.

Per lui venti reti in questo campionato, che salgono a quaranta nelle ultime due stagioni tenendo conto del titolo di capocannoniere ottenuto nel torneo cadetto 2019-2020. Potrebbero inoltre rientrare ai rispettivi club per fine prestito i difensori Koffy Levy Djidji di proprietà del Torino e Sebastiano Luperto in prestito dal Napoli. Rientro probabile all'Atalanta anche per Arcadiusz Reca per il quale ci sarebbe da registrare il gradimento del Genoa. Di ritorno invece a Crotone l'attaccante Augustus Kargbo, che sarà nuovamente aggregato alla rosa della prima squadra crotonese dopo il prestito alla Reggiana.