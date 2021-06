Il Manchester United avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Nicolò Barella. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i Red Devils avrebbero offerto circa 35 milioni di euro più il cartellino di Donny Van de Beek (valutato 40 milioni di euro) all'Inter.

L'olandese, dopo l'addio all'Ajax, non sarebbe nei fatti mai entrato nel progetto tecnico di Ole Solskjaer a Manchester e vorrebbe cambiare aria per giocare con maggiore continuità. Il club nerazzurro, però, avrebbe già fatto intendere di non aver alcuna intenzione di privarsi del centrocampista italiano ex Cagliari.

Il presidente Steven Zhang, infatti, avrebbe già dato il consenso ai propri dirigenti per allungare il contratto del ragazzo che scadrà nel 2024. Inoltre, Barella sarebbe il nome più quotato per ricevere la fascia da capitano quando Samir Handanovic non farà parte più della rosa nerazzurra. Il tecnico Simone Inzaghi riterrebbe il centrocampista italiano al centro del progetto e lo avrebbe inserito nella lista, con Brozovic e De Vrij, degli intoccabili.

Il Manchester United avrebbe intensificato i contatti per trovare un sostituto di Paul Pogba, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza. Il francese, infatti, sarebbe molto corteggiato dalla Juventus, che potrebbe offrire uno scambio alla pari con cristiano Ronaldo.

Inter, piacerebbe Nandez del Cagliari

L'Inter avrebbe anche parlato con il Cagliari per comprendere le possibilità di acquisto di Nahitan Nandez. L'uruguaiano potrebbe essere il nuovo rinforzo per il centrocampo di Inzaghi che potrebbe perdere Christian Eriksen.

Al club sardo, come contropartita tecnica, potrebbe andare il cartellino di Andrea Pinamonti.

Il centravanti non ha trovato spazio nell'ultima stagione e sarebbe disposto a ripartire da un club in grado di garantirgli un posto da titolare. La società di Giulini starebbe anche valutando la cessione di Simeone, che sarebbe finito nel mirino del Celta Vigo in Spagna.

Nelle ultime ore il Cagliari avrebbe espresso il proprio gradimento anche per il portiere nerazzurro Radu.

L'ex Genoa prenderebbe il posto di Alessio Cragno, che sarebbe finito nel mirino di Roma e Atalanta. Inzaghi vorrebbe bloccare anche la cessione di Matias Vecino, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022. Le caratteristiche tecniche dell'ex Fiorentina piacerebbero molto al tecnico ex Lazio, il quale vorrebbe inserirlo come mezzala nel collaudatissimo 3-5-2.

Da monitorare, invece, la situazione relativa a Stefano Sensi. L'ex Sassuolo non darebbe garanzie dal punto di vista tecnico e potrebbe raggiungere il suo ex allenatore De Zerbi in Ucraina allo Shakthar Donetsk.