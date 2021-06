Dovrebbe essere una lunga estate di calciomercato quella che attende il Crotone. La squadra calabrese, da poco retrocessa in Serie B, sarebbe pronta a salutare il portiere e capitano Alex Cordaz, ormai prossimo alla firma del suo nuovo contratto con l'Inter. In entrata, al suo posto, circola il nome di Wladimiro Falcone, portiere nell'ultima stagione in forza al Cosenza.

Crotone, un giovane per la porta

Il profilo di Wladimiro Falcone, già seguito dalla Reggina, rappresenterebbe un nome ideale per il Crotone. Il calciatore è stato riscattato nei giorni scorsi dal Cosenza, ma la Sampdoria, che vanta il diritto di recompra, starebbe valutando se esercitare o meno la clausola.

Wladimiro Falcone, classe '95, si è contraddistinto nella sua avventura al Cosenza anche per le caratteristiche da "para rigori". Con la retrocessione in Serie C del Cosenza le strade tra il calciatore e i Lupi dovrebbero separarsi, con la possibilità per lui di proseguire la sua esperienza in cadetteria con una maglia diversa da quella della formazione silana.

Cordaz pronto all'addio

Per un giovane che potrebbe approdare in rossoblù un elemento esperto potrebbe invece salutare la città di Crotone. Mancherebbe solamente l'ufficialità per il trasferimento di Alex Cordaz all'Inter.

Il calciatore dopo sette stagioni saluterà la Calabria per concludere la carriera con la maglia dei nerazzurri, squadra con la quale da giovanissimo aveva effettuato il suo esordio nel calcio professionistico.

L'ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore, una volta conclusa la seconda parte delle visite mediche con l'Inter.

Le altre operazioni

In entrata un profilo giovane che potrebbe fare al caso del Crotone sarebbe quello di Alessio Zerbin, trequartista del Napoli nell'ultima stagione in prestito alla Pro Vercelli.

In difesa il Monza avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per l'esperto Luca Marrone, per il quale nelle scorse settimane sarebbero giunti interessamenti da club turchi.

In uscita - ma in attesa di offerte ritenute congrue - ci sarebbero gli attaccanti Nwankwo Simy e Junior Messias, seguiti non solo da club di Serie A ma anche da formazioni estere. Anche Emmanuel Rivière potrebbe salutare Crotone dopo una sola stagione, per lui ci sarebbe il forte interessamento da parte del Vicenza. Con le valigie pronte pare essere anche il centrocampista Niccolò Zanellato, che sarebbe gradito a Monza e Lecce.