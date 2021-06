Il Milan avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Razvan Marin per potenziare il centrocampo in vista della prossima stagione. I dirigenti rossoneri vorrebbero allungare la rosa dopo essersi assicurati la partecipazione alla Champions League: secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe stato, nelle scorse ore, un incontro con alcuni emissari della società del Cagliari in un hotel di Milano. La valutazione del cartellino del classe 1996 sarebbe di circa 30 milioni di euro.

Il centrocampista rumeno interesserebbe perché capace di sostituire Hakan Calhanoglu.

Il turco non ha trovato ancora l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. I rossoneri, inoltre, avrebbero quasi raggiunto l'intesa col Brescia per il riscatto di Sandro Tonali e sarebbero in corsa per Schouten. Il mediano del Bologna avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro e interesserebbe anche a Juventus e Inter.

Il Milan valuta il restyling in attacco

La società rossonera sarebbe anche alla ricerca di un terminale offensivo, da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Olivier Giroud ha rinnovato il suo contratto con il Chelsea per un anno, ma resterebbe comunque una pista percorribile. I Blues, inoltre, potrebbero cedere anche Tommy Abraham, valutato circa 40 milioni di euro: cifra probabilmente troppo elevata per il club milanese.

Il sogno sarebbe Dusan Vlahovic, per il quale però la Fiorentina chiederebbe circa 60 milioni di euro. I dirigenti del Milan vorrebbero monetizzare dalle operazioni in uscita. In tal senso le eventuali cessioni di Ante Rebic e Rafael Leao garantirebbero liquidità alle casse. Il croato costerebbe 35 milioni di euro e, in caso di addio, potrebbe essere sostituito da Dani Olmo del Lipsia.

Il portoghese potrebbe non rinnovare il contratto e il suo cartellino avrebbe una stima di circa 25 milioni di euro. Al suo posto potrebbe essere promosso Hauge. L' esterno norvegese, già presente in rosa, avrebbe convinto durante le prestazioni in Europa League.

Samu Castllejo sarebbe invece in esubero e dovrebbe ritornare in Liga per circa 10 milioni di euro perché superato nelle gerarchie da Alexis Jesse Saelemaekers.

Romagnoli piacerebbe al Barcellona

Alessio Romagnoli, invece, interesserebbe molto al Barcellona. Dopo essere stato superato nelle gerarchie da Tomori, il difensore potrebbe lasciare Milanello prima della scadenza del contratto prevista nel 2022.

L'ex Roma avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro e, nelle scorse settimane, sarebbe stato proposto anche alla Juventus in un possibile scambio che coinvolgerebbe Federico Bernardeschi. L'esterno ex viola però potrebbe essere rivalutato dai bianconeri dopo l'arrivo di Massimiliano Allegri alla Continassa.