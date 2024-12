Il calciomercato non è ancora iniziato ma non mancano le indiscrezioni, con molti club che vorranno rafforzarsi per raggiungere i propri obiettivi, anche in Serie C. Il Lecco ha ricevuto un'offerta dal Ravenna per il difensore Lorenzo Ilari, ma non è chiaro se la proposta soddisfi le richieste economiche del club lombardo. Ilari è un difensore affidabile, e la sua partenza potrebbe essere una perdita importante per il Lecco, essendo un titolare inamovibile (19 partite, 2 gol e 2 assist finora per il centrale difensivo dei lombardi).

Le altre trattative: Avellino alla ricerca di un bomber

In fermento anche il mercato della Vis Pesaro, con ben tre squadre interessate a Juan Ignacio Molina. Infatti, Team Altamura, Arzignano Valchiampo e Messina stanno monitorando da vicino il difensore argentino, attualmente in prestito e che potrebbe presto cambiare maglia. Il Pontedera avrebbe espresso un forte interesse per Pablo Vitali, giovane ala del Picerno. Classe 2002, Vitali ha già dimostrato il suo talento con 15 presenze e 1 gol in campionato, attirando l’attenzione di diversi club. Il Picerno potrebbe perdere anche Matteo Gilli, difensore classe 1997, su cui si sono mosse squadre importanti come Juve Stabia, Vicenza, Arezzo e Crotone.

L'Avellino, da parte sua, guarda con attenzione al mercato degli attaccanti. Il club campano ha messo nel mirino Youssuoph Cheikh Sylla, attualmente al Perugia. Il senegalese ha collezionato 9 presenze e 1 gol in Serie C, con due apparizioni in Coppa Italia di categoria. Inoltre, l'Avellino segue con interesse anche Filippo Sgarbi, difensore di proprietà del Napoli ma in prestito al Bari.

Una campagna di rafforzamento nel Calciomercato di gennaio, potrebbe dare uno slancio al campionato dei "lupi" irpini che, dopo un inizio molto difficile, sono riusciti a risalire la china grazie anche al lavoro di mister Biancolino che ha sostituito l'esonerato Michele Pazienza. Ad oggi l'Avellino è in piena corsa promozione: gli irpini sono terzi a 35 punti (pari merito con il Potenza) a -5 dalla capolista Benevento, con il Monopoli al secondo posto della classifica del girone C di Serie C.

Proprio il Potenza è sulle tracce di Luca Petrungaro, giovane attaccante del Messina. Con 19 presenze e 4 gol in campionato, il classe 2000 ha attirato l’attenzione di diversi club, e il club lucano sembra essere pronto a scommettere su di lui per aumentare la qualità in attacco.