Una nuova pagina nella carriera da allenatore tutta da scrivere quella di Francesco Modesto, diventato ufficialmente il nuovo tecnico del Crotone. Dopo alcune giornate fatte di rumors, sarà proprio l'ex difensore crotonese a guidare gli squali nel torneo cadetto 2021-22. Un ritorno a casa per l'ex difensore, la chiusura di un cerchio iniziata con il debutto in panchina con il Rende, sempre in Calabria. Sul fronte del mercato potrebbe arrivare nelle prossime ore la prima cessione degli squali, con l'addio di Alex Cordaz destinato all'Inter.

Crotone, Modesto in panchina

Dopo avere vestito per due stagioni la maglia della sua città nel finale di carriera, per Francesco Modesto l'approdo alla guida dei rossoblù rappresenterà una motivazione aggiuntiva. Difficile essere profeti in patria, ma Crotone ha sempre dimostrato attaccamento nei confronti del suo concittadino che, a seguito della promozione in Serie A del 2014-2015 provò a ricambiare tale affetto regalando ai tifosi un murales esposto su una parete del quartiere "Unitaria". La fine della carriera ha portato Francesco Modesto ad avviare la carriera da allenatore, iniziata con il Rende e proseguita con Cesena e Pro Vercelli, per un totale di quattro stagioni in Serie C.

Crotone, due anni per rilanciarsi

Il legame siglato da Francesco Modesto al cospetto del presidente Gianni Vrenna prevede una durata di due stagioni con la possibilità, da parte del club, di esercitare la clausola di rinnovo per una terza stagione. Un contratto pluriennale con il Crotone che punta a ricostruire una squadra motivata e competitiva per cercare di stazionare nei piani alti della classifica, sperando magari in una nuova vittoria del campionato di Serie B.

Al netto delle voci emerse nei giorni scorsi, Francesco Modesto rappresenta di fatto la prima scelta della società calabrese che ha deciso di puntare, con decisione, su un tecnico che conosce bene la città e l'ambiente, elementi necessari per operare al meglio e nel breve tempo possibile.

Crotone, Cordaz ai saluti

Il "nuovo Crotone" potrebbe però non contare sulla presenza in rosa del suo storico capitano.

Per Alex Cordaz quella appena conclusa potrebbe rappresentare l'ultima annata con addosso la maglia rossoblù. Dopo sette anni il portiere nativo di Vittorio Veneto potrebbe salutare la Calabria per trasferirsi nella città di Milano e vestire i colori dell'Inter, squadra che lo ha tra l'altro lanciato da giovanissimo nel grande calcio. Per lui trattativa avviata, con la possibilità di un contratto annuale da circa 150 mila euro più bonus con il club Campione d'Italia in carica.