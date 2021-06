Nel pomeriggio di domenica 13 giugno a Londra hanno fatto il proprio esordio a Euro 2020, Inghilterra e Croazia: la partita è terminata sul risultato di 1-0 per i britannici.

Esordio che fa ben sperare per la formazione dei tre Leoni, una delle formazioni più giovani dell'Europeo, che offre una prestazione convincente a Wembley, davanti al proprio pubblico: decide la rete di Sterling al 57° minuto.

Gli schieramenti

L'Inghilterra di Southgate si schiera con un 4-2-3-1 a trazione offensiva: tra i pali il portiere dell'Everton Pickford, in difesa a partire da destra il terzino del City Walker, coppia centrale composta da Stones e da Mings (complice l'infortunio di Maguire), e Trippier a sinistra per completare il quartetto difensivo.

In mediana giocano Rice e Philipps dopo una stagione ad alti livelli in Premier League. Il reparto offensivo è composto da Foden sulla destra, Mount in mezzo, Sterling sulla sinistra e il capitano Harry Kane come terminale offensivo.

La Croazia si schiera invece con un 4-3-3: Dalic schiera Livakovic tra i pali, in difesa da destra Gvardiol, Vida, Car e Vrsaljko. Kovacic, Brozovic e Modric compongono il centrocampo croato, Perisic (largo a sinistra) completa l'11 titolare insieme a Rebic e Kramaric.

Cronaca della partita: dominio inglese

Partono alla grande gli inglesi, non lasciando un momento di respiro alla formazione croata. Al 6' palo clamoroso di Phil Foden, che sfrutta la ripartenza di Sterling che sfonda centralmente e allarga per il compagno che punta l'avversario, rientra sul sinistro e centra il palo alla destra di Livakovic.

Al 9' gran destro al volo di Phillips all'interno dell'area di rigore e gran risposta di Livakovic che vede spuntare all'ultimo il pallone. Primi 10 minuti da incubo per la Croazia che non riesce a reagire. Non ci sono altre grandi occasioni nel corso del primo tempo, ma la Croazia non riesce a trovare il modo per arginare le offensive inglesi.

Nella ripresa, al 50' Pickford si fa trovare pronto in uscita con i piedi rimediando a un retropassaggio pericoloso del compagno Trippier. Al 57' arriva il gol dell'Inghilterra con Sterling. Ottimo movimento a tagliare la difesa dell'attaccante del City che raccoglie il geniale cross basso di Phillips e insacca il gol dell'1-0.

Al 61' ci prova Kane con una deviazione sotto porta che però si alza sopra la traversa. Al 65' prima vera occasione per la Croazia, con la doppia conclusione, prima di Kovacic, da fuori area, poi di Rebic: tiro strozzato e palla fuori, respiro di sollievo per gli inglesi. Al 67' bella punizione di Mount che sorvola di poco l'incrocio dei pali. Al 94' ci prova Pasalic con un ultimo disperato tentativo, ma la palla esce di molto. Poi arriva il triplice fischio di Orsato e primi tre punti per l'Inghilterra.

I top e flop

Promossi praticamente tutti fra gli inglesi, brillano Phillips, Mount e Foden. Unica nota 'negativa' è la prestazione incolore di Kane, ma avrà modo di rifarsi nelle prossime gare.

Il migliore è senza dubbio l'autore del gol, Raheem Sterling, in ballottaggio con Sancho fino all'ultimo, ripaga la scelta di Southgate, non solo con la realizzazione del gol partita, ma con una prestazione ricca di grinta e determinazione.

Bocciata in blocco la squadra di Dalic, nella quale spiccano soltanto alcune giocate di Modric e di Perisic, che con la loro qualità tentano di 'accendere la luce' in un pomeriggio molto buio per la formazione croata, in cui Kovacic e Rebic in particolare hanno giocato sotto le aspettative.