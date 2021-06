Il Milan avrebbe raggiunto l'accordo con il Barcellona per assicurarsi le prestazioni di Junior Firpo. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il terzino sinistro, che sarebbe nel mirino anche del Napoli di Luciano Spalletti, avrebbe già accettato la prossima destinazione. La società rossonera, però, vorrebbe intensificare i contatti per definire meglio la formula dell'operazione. L'idea sarebbe quella di proporre un prestito con diritto di riscatto e non un prestito secco come fatto con Brahim Diaz e Diego Dalot.

Firpo verrebbe ingaggiato come vice di Theo Hernandez in vista delle tante competizioni in programma durante la prossima stagione.

Il classe 1995 avrebbe scelto di cambiare squadra per mettersi in evidenza dopo aver trovato poco spazio con la maglia azulgrana. Il tecnico Ronald Koeman ha preferito puntare sull'esperienza di Jordi Alba. Il calciatore sarebbe stato vicino al trasferimento a Milanello già durante la sessione del mercato invernale. Il suo passaggio sarebbe saltato per motivi personali, in quanto in quel periodo stava per nascere il suo secondo figlio.

Milan, piace anche Olivier Giroud

I dirigenti del club milanese avrebbero raggiunto anche l'accordo per Olivier Giroud. Il francese dovrebbe però liberarsi a parametro zero perché l'intenzione di Paolo Maldini sarebbe quella di non pagare il prezzo del cartellino.

Al centravanti dovrebbe essere garantito un contratto biennale da circa 4 milioni di euro annui. L'alternativa sarebbe, invece, Luka Jovic, che ritornerà al Real Madrid dopo il prestito al Francoforte. La società di Florentino Perez non dovrebbe, però, inserire il serbo nel nuovo progetto tecnico di Carlo Ancelotti.

In fermento il mercato sia in entrata che in uscita

La società rossonera, inoltre, starebbe valutando le possibili cessioni di Hauge e Rafael Leao. Entrambi piacerebbero in Premier League, ma sul portoghese avrebbe espresso il proprio gradimento anche il Marsiglia. Il norvegese avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro, mentre il cartellino del collega lusitano varrebbe circa 25 milioni di euro.

In uscita ci sarebbe anche Samu Castillejo, che potrebbe partire nuovamente dalla Liga. Hakan Calhanoglu, invece, sarebbe finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Il club allenato da Simeone starebbe valutando il colpo a parametro zero dopo le difficoltà che si sarebbero create per arrivare a Rodrigo De Paul. L'argentino sarebbe da tempo un obiettivo di mercato del Milan, che dovrebbe prima far cassa per saldare i 50 milioni di euro previsti dalla valutazione del cartellino del centrocampista di proprietà dell'Udinese. Verso il Tottenham sarebbe il futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere sacrificato durante questa sessione per far cassa.

Il classe 1995 potrebbe garantire un'entrata economica di circa 20-25 milioni di euro. Contatti con il Brescia anche per assicurarsi il riscatto a titolo definitivo di Sandro Tonali. I dirigenti di Elliott sarebbero al lavoro per abbassare il prezzo richiesto inizialmente dal presidente Cellino.