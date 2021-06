Il futuro della nuova Inter sta per prendere forma. Tutto passerà nelle mani del nuovo allenatore, Simone Inzaghi. L'ex tecnico biancoceleste ha ora nelle mani un'eredità pesante, quella che gli è stata lasciata da Antonio Conte, vincitore dello scudetto numero 19 con i nerazzurri.

Inzaghi dovrà riconfermarsi e dimostrare di non essere da meno. Sarà chiamato a fare delle valutazioni molto dettagliate che possano venire incontro alla società e far quadrare il bilancio di fine giugno, che al momento risulta essere in rosso. Ecco perché uno degli aspetti più importanti sarà quello relativo al mercato.

In questi giorni allenatore e società starebbero valutando diversi profili, quelli dei giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno. In attesa di definite le linee di mercato, la società avrebbe richiesto ai giocatori di aspettare di firmare con nuovi club ancora per una settimana. La decisione finale spetterà ad Inzaghi, che dovrà fare tutte le sue dovute valutazioni e capire se tali giocatori possano rientrare ancora nel progetto tecnico. Si parla di Ashley Young, Andrea Ranocchia e Alexander Kolarov.

Tre giocatori in scadenza, ma uno ha rinnovato

Dei tre giocatori in scadenza di contratto c'è il veterano Andrea Ranocchia. Il difensore italiano milita nell'Inter dal 2011. Ha totalizzato 10 anni in nerazzurro, intervallati da alcune esperienze alla Sampdoria e Hull City, tutte in prestito.

In totale ha giocato 216 partite mettendo a segno 13 reti. Nella stagione dello scudetto è entrato in campo nove volte totalizzando un solo gol. Poi c'è Ashley Young che in questa annata è stato sempre più vicino al ritorno in Inghilterra. Arrivato nel club nerazzurro a gennaio 2020, ha messo assieme 59 presenze con 5 gol. Alexander Kolarov, invece, è stato il giocatore meno usato da Antonio Conte.

È sceso in campo solo 11 volte e ha segnato un solo gol da quando è all'Inter. Chi invece non sarà più un giocatore in scadenza di contratto è Danilo D'Ambrosio. Il difensore italiano aspetta la firma sul rinnovo il suo contratto. Società e giocatore avrebbero già trovato un accordo.

D'Ambrosio verso il rinnovo fino al 2022

Chi è vicino al rinnovo, prima della scadenza del contratto, è Danilo D'Ambrosio.

La sua permanenza all'Inter verrà prolungata di un anno, quindi rimarrà in nerazzurro fino a giugno 2022. Decisivo sarebbe stato l'intervento di Simone Inzaghi. Manca ancora l'ufficialità, ma il difensore italiano presto continuerà ad essere al centro del progetto nerazzurro. Nella scorsa stagione, per via anche degli infortuni, ha giocato pochi minuti, ma quando è entrato il più delle volte a partita in corso è risultato sempre decisivo. Ora starà sempre all'ex tecnico biancoceleste convincere gli altri tre giocatori a restare ancora per un altro anno e includerli nel nuovo progetto Inter.