Il calcio europeo è atteso da un mese di giugno ricco di impegni importanti. Dapprima gli Europei 2021, la massima competizione europea per nazioni inizierà venerdì 11 giugno con Italia-Turchia per finire nel mese di luglio. Altro argomento di interesse sportivo è la vicenda Uefa-Superlega che potrebbe portare ad una vera e propria battaglia legale fra il presidente Ceferin e i fautori del nuova competizione sportiva (Barcellona, Real Madrid e Juventus). In questi giorni non sono mancate frecciatine fra il massimo dirigente della Uefa e il presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Già nei prossimi giorni, potrebbe arrivare la decisione della Uefa in merito ad una possibile sanzione che potrebbe riguardare gli ideatori della Superlega, ovvero Barcellona, Real Madrid e Juventus.

Sembra difficile, però, ipotizzare un'esclusione dalla Champions League per i tre club, anche perché c'è il rischio che tale scontro possa caratterizzare tutta l'estate vista la possibilità di appellarsi. Intanto, nelle ultime ore, l'emittente Bein Sport ha lanciato un'indiscrezione in merito alla quale il Napoli avrebbe contattato la Uefa informandola che, come società, sarebbe disposta a subentrare alla Juventus in caso di squalifica. Indiscrezione, però, smentita dalla società campana tramite l'account ufficiale di Twitter.

Smentito il contatto con la Uefa da parte del Napoli

"Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non ha contattato la Uefa riguardo la possibilità di subentrare nella prossima edizione della Champions League. L'indiscrezione riportata da Bein Sport è priva di fondamento". La società campana, quindi, smentisce di aver dato disponibilità ad un eventuale subentro alla Juventus nel caso la società di Agnelli (come il Barcellona e il Real Madrid) dovesse venire esclusa dalla massima competizione europea.

L'indiscrezione lanciata dall'emittente televisiva Cadena Ser

Intanto l'emittente televisiva spagnola Cadena Ser ha lanciato l'indiscrezione in merito alla quale il Ministero della Giustizia Svizzera avrebbe informato Fifa e Uefa che i club ideatori della Superlega non possono essere sanzionate fino a quando il caso non sarà preso effettivamente in questione e analizzato.

Di conseguenza, non potranno essere sanzionate e, allo stesso tempo, non potranno esserci azioni legali nei confronti della Superlega e degli organizzatori. Di conseguenza, se tale indiscrezione fosse confermata, la Uefa non potrà escludere Barcellona, Real Madrid e Juventus dalla Champions League. La Uefa potrebbe ufficializzare una decisione in merito entro il mese di giugno, probabilmente prima dell'inizio dei preliminari della Champions League.