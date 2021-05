Via Conte, dentro Inzaghi, l’Inter cambia allenatore, ma sul mercato la situazione resta la stessa. Il bilancio va rimesso in ordine, serve una riduzione del monte ingaggi e poi dovrebbe rendersi necessaria la cessione di uno dei big in rosa.

L’obiettivo di Marotta e Zhang sarebbe quello di recuperare una cifra intorno ai 90 o 100 milioni durante la prossima estate in modo da mettere in sicurezza i conti. Una cifra che sarebbe difficilmente raggiungibile vendendo solamente comprimari.

Lukaku e Bastoni dovrebbero restare all’Inter

Così un big potrebbe essere messo in vendita, e qui i ragionamenti sono tanti.

Serve una bella offerta, che possa fruttare una plusvalenza. Ed è per questo che Romelu Lukaku sarebbe in odore di conferma. Il gigante belga è approdato all’Inter per 70 milioni di euro, questo significa che l'0unico modo per strapparlo ai nerazzurri sarebbe arrivare a Milano con 120 milioni. Prezzo alto che in tempi di pandemia e di crisi economica difficilmente può essere raggiunto nonostante gli estimatori, Chelsea e Tottenham per esempio, non mancherebbero.

Più vicino alla permanenza sembra essere anche Bastoni per cui ieri c’è stato un prolifico incontro. Il suo agente è arrivato in sede per sistemare la questione contrattuale, il rinnovo sarebbe pronto, mancherebbe solo la firma del giocatore.

Il centrale piace sempre a Guardiola, ma è ovvio che un prolungamento dell’intesa con i nerazzurri metterebbe Giuseppe Marotta in una posizione di forza in una possibile trattativa con il Manchester City.

Hakimi e Lautaro Martinez verso la cessione

La lista a questo punto si restringe a due big che potrebbero essere ceduti. Il primo è Hakimi, laterale destro che ha avuto un impatto notevole sull’Inter, ma che al momento è il più apprezzato in sede di Calciomercato.

Il Paris Saint Germain sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro e magari poi intavolare un discorso per Paredes. L’esterno piace però anche al Bayern Monaco e al Real Madrid con i blancos che vantano ancora un diritto di prelazione sul ragazzo cresciuto proprio nelle merengues, l’asta sarebbe quindi pronta a partire.

Infine c’è la questione legata a Lautaro Martinez. L’attaccante non ha ancora firmato il rinnovo, è legato ai nerazzuri, ma anche lui sarebbe nel mirino di alcuni grandi club. La valutazione di Zhang però in questo caso sarebbe più alta rispetto ad Hakimi, circa 90 milioni. Real Madrid e Manchester City potrebbero tornare alla carica, ma al momento la squadra maggiormente interessata sembra essere l’Atletico Madrid di Simeone, che potrebbe farsi un costoso regalo per festeggiare la recente vittoria della Liga spagnola.