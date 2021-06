L'Inter avrebbe cominciato a lavorare in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno la necessità di sistemare i conti e per questo motivo la priorità andrà alle cessioni, soprattutto verso quei giocatori che hanno uno stipendio alto. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Milano l'anno dopo aver vinto lo scudetto sarebbe l'esterno croato Ivan Perisic, nonostante abbia dimostrato di essersi adattato alla perfezione come esterno sinistro del 3-5-2. Una delle ipotesi sul tavolo sarebbe quella di un ritorno al Bayern Monaco, dove ha giocato in prestito nella stagione 2019-2020, anche se questa la volta la cessione sarebbe a titolo definitivo.

Bayern Monaco su Perisic

Uno dei giocatori che potrebbe essere sacrificato dall'Inter per fare cassa nella prossima sessione estiva di calciomercato è Ivan Perisic. L'esterno croato è iscritto quasi a zero a bilancio, essendo stato acquistato nell'estate del 2015 dal Wolfsburg per 18 milioni di euro e per questo la sua cessione porterebbe solo plusvalenza. Inoltre, la sua partenza permetterebbe di abbassare notevolmente il monte stipendi, dato l'alto ingaggio percepito di 5 milioni di euro.

Il Bayern Monaco starebbe pensando al suo ritorno e il motivo è legato al fatto che, dopo l'addio di Douglas Costa, i bavaresi sono alla ricerca di un esterno d'attacco che possa garantire gol, assist e abbia una buona tenuta fisica.

Gli esterni in rosa (Gnabry, Sané e Coman), seppur di grande qualità, non offrono grandissime garanzie dal punto di vista fisico. Il classe 1989 ha lasciato un buon ricordo in Baviera nell'annata 2019-2020, segnando complessivamente otto reti e collezionando dieci assist in trentacinque partite tra campionato, Champions League e Bundesliga, contribuendo alla conquista di tutti e tre i trofei.

Il giocatore non rimase in Germania in quanto i nerazzurri decisero di non concedere sconti rispetto ai 15 milioni di euro pattuiti per il riscatto.

Le cifre per la prossima estate

Inter e Bayern Monaco sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Ivan Perisic. Probabile che per la sua cessione i nerazzurri possano ora accontentarsi di una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro, bonus compresi.

In questo modo il club meneghino, come detto, realizzerebbe una plusvalenza e si libererebbero di un ingaggio pesante. E dalla Germania potrebbe arrivare il sostituto, visto che si è parlato dell'interesse per Kostic.