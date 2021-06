La Juventus in estate potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato. Già dai prossimi giorni il probabile nuovo direttore sportivo Federico Cherubini sarà impegnato a definire alcune cessioni, con l'obiettivo di ricavare delle importanti somme da investire in parte sul mercato. Potrebbero partire Alex Sandro, Ramsey e Cristiano Ronaldo. A questi potrebbe aggiungersi anche Szczesny: il portiere della nazionale della Polonia dovrebbe lasciare il posto a Gianluigi Donnarumma. Per l'attuale titolare della squadra bianconera si parla di un possibile trasferimento in Inghilterra.

Nelle ultime ore però anche la Roma starebbe valutando l'acquisto di Szczesny. Si tratterebbe di un ritorno in quanto il portiere ha giocato nella squadra romana dal 2015 al 2017. L'eventuale cessione di Szczesny favorirebbe l'ingaggio di Gianluigi Donnarumma da parte della Juventus. D'altronde la società bianconera difficilmente potrebbe tenere in rosa due portieri dall'ingaggio così pesante. Il nazionale della Polonia guadagna attualmente circa 6,5 milioni di euro netti a stagione, mentre l'ormai ex Milan avrebbe già un'intesa con la Juventus sulla base di un contratto da 10 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026.

Szczesny potrebbe finire alla Roma, Donnarumma alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe provando a cedere Szczesny prima di investire su Donnarumma.

Per il nazionale della Polonia potrebbe definirsi un futuro professionale in Inghilterra o alla Roma, con il tecnico Mourinho che è alla ricerca di un titolare. Si è parlato in questi giorni anche di un possibile trasferimento alla Roma per Donnarumma. Ipotesi remota in quanto il portiere italiano vorrebbe giocare la Champions League, mentre nella squadra romana giocherà la Conference League.

I prossimi giorni saranno comunque decisivi per il futuro professionale di Donnarumma. L'agente sportivo Mino Raiola proverà a trovare una squadra al suo assistito prima dell'inizio degli Europei.

Il mercato della Juventus

L'eventuale ingaggio di Gianluigi Donnarumma potrebbe non essere l'unico a parametro zero della Juventus. La società bianconera potrebbe infatti acquistare anche Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco come Donnarumma è in scadenza di contratto con il Milan. Piace molto a Massimiliano Allegri, che lo ritiene il profilo ideale sia come mezzala che come trequartista. Il suo arrivo però potrebbe dipendere dalla cessione di Aaron Ramsey, che ha mercato in Inghilterra. Per il centrocampista gallese si parla di un interesse concreto del Liverpool, che potrebbe offrire circa 20 milioni di euro.