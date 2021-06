La Juventus 2021-2022 inizia a prendere forma, almeno nelle strategie di mercato. Nelle ultime ore la società bianconera ha incontrato il Sassuolo per discutere il trasferimento di Locatelli a Torino. Potrebbe inoltre arrivare un altro centrocampista. Altra esigenza è l'acquisto di una quarta punta che vada a completare il settore avanzato. Qualora dovesse rimanere Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare un profilo a prezzo vantaggioso. Si parla di un interesse concreto per Edin Dzeko qualora il bosniaco dovesse rescindere il contratto con la Roma.

La Juventus però starebbe valutando altri profili per il ruolo di punta, soprattutto se dovesse partire Cristiano Ronaldo. A parlare del mercato della Juventus per il settore avanzato è stato il giornalista sportivo Luca Momblano, il quale ha rivelato che un giocatore su tutti piace a Massimiliano Allegri come punta. Si tratta di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la Fiorentina. Sarebbe il nazionale serbo il giocatore che il tecnico toscano vorrebbe affiancare a Morata e Dybala in caso di partenza di CR7.

Vlahovic possibile obiettivo di mercato in caso di addio di CR7

"Si, è stato portato avanti un discorso molto efficace per Dusan Vlahovic. Per me è il calciatore che arriva se va via Cristiano Ronaldo".

Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento al mercato della Juventus. Il giocatore della Fiorentina sarebbe particolarmente gradito dalla società bianconera per rinforzare il settore avanzato qualora il portoghese decidesse di lasciare Torino. D'altronde in questi giorni si parla di un interesse concreto del Paris Saint Germain e del Manchester United per la punta portoghese.

I francesi starebbero valutando l'acquisto di Cristiano Ronaldo visto che Mbappé potrebbe trasferirsi al Real Madrid.

Allegri vorrebbe Vlahovic

Proseguendo le sue dichiarazioni, in riferimento a Vlahovic il giornalista sportivo ha aggiunto: "La Fiorentina non è in una posizione di forza, i bianconeri devono liberare delle risorse, Vlahovic come ingaggio lo prendi sui 3,5 milioni di euro.

Allegri lo vuole". L'eventuale acquisto della punta della nazionale serba, come sottolineato da Momblano, si farebbe però solo se la Juventus dovesse riuscire a liberare risorse. Di conseguenza ci sarebbe la necessità di cedere Cristiano Ronaldo, che pesa a bilancio circa 30 milioni di euro netti per un'altra stagione. Lo stesso Luca Momblano qualche giorno fa aveva dichiarato che entro metà luglio Cristiano Ronaldo deciderà il suo futuro professionale, quindi se rimanere alla Juventus o decidere di accettare eventuali offerte di Paris Saint Germain e Manchester United.