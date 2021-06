La Juventus inizia a gettare le basi in vista del Calciomercato estivo, che inizierà a luglio. C'è infatti molto lavoro per il nuovo direttore sportivo Federico Cherubini e il tecnico Massimiliano Allegri. L'allenatore toscano avrà un peso decisionale importante anche nelle trattative di mercato. Di recente avrebbe dato il benestare per l'acquisto di Gabriel Jesus. La punta brasiliana probabilmente lascerà il Manchester City visto che la società inglese vorrebbe regalarsi Harry Kane. Il giocatore della nazionale inglese ha una valutazione di mercato di 150 milioni di euro.

Per questo gli inglesi vorrebbero vendere il brasiliano e sarebbero disposti a farlo anche in prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle prossime stagioni. La Juventus quindi potrebbe non aspettare la decisione di Cristiano Ronaldo di rimanere o no in bianconero. Anche perché Gabriel Jesus rimane un giocatore molto apprezzato nel calcio europeo e potrebbe rappresentare un'occasione di mercato anche per le altre società.

Gabriel Jesus potrebbe arrivare indipendentemente dalla permanenza o meno di CR7

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Gabriel Jesus senza aspettare che Cristiano Ronaldo decida il suo futuro professionale. La società bianconera infatti non vuole aspettare molto per regalare ad Allegri un rinforzo nel settore avanzato, anche per evitare che possa esserci un interesse concreto di altre società.

Il motivo per cui la Juventus potrebbe permettersi l'investimento immediato indipendentemente dalla permanenza di Cristiano Ronaldo a Torino è la possibilità di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. Il Manchester City infatti potrebbe cederlo con questa formula di pagamento, con il brasiliano che ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro.

Il brasiliano potrebbe guadagnare circa sette milioni di euro a stagione

Il brasiliano (impegnato attualmente in Coppa America con la nazionale del Suo Paese) avrebbe anche un ingaggio sostenibile per la Juventus. Potrebbe infatti "accontentarsi" di uno stipendio di circa 7 milioni di euro a stagione. Fra l'altro la società bianconera può utilizzare il Decreto Crescita.

Tale disposizione governativa permette infatti alla società italiane di avere una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri. Gabriel Jesus si andrebbe ad aggiungere ai vari Alvaro Morata e Paulo Dybala. Da valutare il futuro professionale di Cristiano Ronaldo. Di recente la stampa portoghese ha dichiarato che la famiglia di CR7 si trova molto bene a Torino e non vorrebbe lasciare la città piemontese. Di conseguenza non è da scartare la possibilità che possa rimanere in bianconero. Questo però, come già anticipato a inizio articolo, non condizionerebbe l'eventuale arrivo di Gabriel Jesus.