La Juventus in questi giorni sta definendo le strategie di mercato da applicare durante il prossimo Calciomercato estivo. Il direttore sportivo Federico Cherubini starebbe lavorando a diverse possibilità, in quanto molto dipenderà dalla permanenza di Cristiano Ronaldo. Se il portoghese dovesse partire, potrebbe arrivare una punta ''importante'': si penserebbe in particolar modo a Dusan Vlahovic e Gabriel Jesus. Se invece dovesse rimanere, non ci si attendono grandi investimenti nel settore avanzato ma più un acquisto a prezzo vantaggioso, come ad esempio Edin Dzeko.

Le prossime settimane saranno importanti anche per capire il futuro professionale di Paulo Dybala. La punta argentina andrà in scadenza di contratto a giugno 2022 e in caso di mancato rinnovo con la Juventus, potrebbe essere ceduto per evitare di perderlo a parametro zero la prossima stagione. In tal caso non sarebbe da scartare la possibilità che il giocatore possa venire inserito in uno scambio di mercato. A parlare dell'argomento è stato il giornalista sportivo del Corriere di Torino Massimiliano Nerozzi, il quale ha sottolineato che uno scambio fra Griezmann e Dybala sarebbe l'ideale per la Juventus.

Possibile scambio Griezmann-Dybala

"Griezmann-Dybala? Dopo aver visto l’operazione con Pjanic e Arthur, farei immediatamente lo scambio, senza pensarci un secondo".

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Nerozzi in merito alle indiscrezioni di mercato che confermano un possibile scambio di mercato fra Barcellona e Juventus, con protagonisti Griezmann e Dybala. Un'eventualità che potrebbe concretizzarsi anche in considerazione dell'ottimo rapporto professionale fra la società catalana e quella bianconera.

Inoltre, tale scambio di mercato sarebbe utile anche dal punto di vista finanziario in quanto garantirebbe ad entrambe le società un'importante plusvalenza finanziaria. Il problema di fondo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio che percepisce Griezmann, vicino ai 20 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

Secondo molti media italiani, però, la Juventus difficilmente investirà su Griezmann perché nelle ultime stagioni la società sta dimostrando di investire soprattutto in giovani di qualità. Basti pensare agli arrivi dei vari de Ligt, Demiral, McKennie, Kulusevski e Chiesa. Negli ultimi giorni si parla di un interesse concreto della società bianconera per Dusan Vlahovic. La punta della nazionale serba potrebbe lasciare la Fiorentina per circa 60 milioni di euro. L'eventuale arrivo del nazionale serbo però dovrebbe concretizzarsi solo con la cessione di Cristiano Ronaldo.