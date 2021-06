La Juventus in questi giorni sta lavorando per cercare di costruire una rosa competitiva in vista della stagione 2021-2022. La squadra bianconera con il ritorno di Massimiliano Allegri proverà a ritornare protagonista nel campionato italiano ma anche in Champions League. Per questo ci si attende un mercato importante, sempre tenendo conto del bilancio d'esercizio. Il primo rinforzo potrebbe essere Manuel Locatelli, per il quale Sassuolo e Juventus hanno già iniziato una trattativa. Si valuta inoltre un altro acquisto sulla mediana, che potrebbe essere Pjanic.

Sempre dalla squadra catalana piacerebbe un altro giocatore che andrà in scadenza di contratto a giugno 2022, ovvero il francese Dembélé, recentemente infortunatosi in nazionale. Il classe 1997 sarebbe uno dei giocatori graditi dalla Juventus come acquisto a parametro zero alla fine della prossima stagione. Si era anche ipotizzato un suo arrivo già dal prossimo Calciomercato estivo ma i 30 milioni di euro richiesti dal Barcellona non facilitano un'eventuale trattativa. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però, Dembélé potrebbe firmare il rinnovo contrattuale con il Barcellona.

A lanciare l'indiscrezione la stampa spagnola che parla di una volontà del presidente Laporta di non lasciar partire il francese, soprattutto a parametro zero nel 2022. Il nazionale francese (recentemente infortunatosi all'Europeo) sarebbe considerato dal massimo dirigente catalano il giocatore giusto per il 4-3-3 del Barcellona, nonostante Koeman non lo abbia schierato sempre titolare nella stagione 2021-2022.

Di conseguenza le parti potrebbero trovare l'accordo per un rinnovo contrattuale.

Il mercato della Juventus

La Juventus però starebbe valutando altri profili che andranno in scadenza di contratto a giugno 2022 e che potrebbero arrivare a parametro zero alla fine della prossima stagione. Il preferito rimane Paul Pogba, che se secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe rinnovare il suo contratto con il Manchester United.

Piacciono in Italia invece Marcelo Brozovic dell'Inter, Frank Kessié del Milan e Lorenzo Insigne del Napoli. Intanto sarà importante rinforzare la rosa già nel prossimo calciomercato estivo. Oltre ai possibili arrivi di Locatelli e Pjanic, ci si attende anche l'acquisto di una quarta punta. Si valuta l'acquisto di un difensore centrale in caso di addio di Demiral e di un secondo portiere. Piace Emil Audero, valutato dalla Sampdoria circa 20 milioni di euro.