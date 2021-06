La Juventus definirà il mercato in base alle cessioni. La società bianconera infatti prima di investire cercherà dapprima di alleggerire la rosa. L'unica eccezione potrebbe essere fatta per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo sarebbe ritenuto il giocatore ideale per incrementare la qualità della mediana bianconera. Già dalla prossima settimana potrebbe esserci un incontro fra gli emiliani e i bianconeri per discutere l'eventuale trasferimento del nazionale italiano a Torino. Per il resto il mercato dipenderà dalla partenza, in primis da quella eventuale di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese probabilmente deciderà il suo futuro professionale solo dopo l'Europeo. In questo momento la società interessata al giocatore sarebbe il Paris Saint Germain, soprattutto se dovesse essere ceduto Mbappé. Nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Manchester United fra le società che potrebbero presentare un'offerta alla Juventus per il portoghese. Potrebbe infatti clamorosamente saltare il trasferimento di Jadon Sancho al Manchester United, primo obiettivo di mercato degli inglesi per il settore avanzato.

Paris Saint Germain e Manchester United sarebbero interessate a Cristiano Ronaldo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Manchester United avrebbe offerto una somma cash più il cartellino di Donny Van de Beek per Jadon Sancho.

Il Borussia Dortmund valuta il nazionale inglese circa 90 milioni di euro ma gradirebbe l'olandese nella trattativa. L'ex Ajax però avrebbe rifiutato il trasferimento nella società tedesca in quanto vorrebbe giocarsi le sue chance in Inghilterra dopo una stagione non ideale. Di conseguenza la trattativa potrebbe saltare, con gli inglesi che potrebbero investire su un altro giocatore per il settore avanzato.

Cristiano Ronaldo potrebbe essere il profilo ideale per il Manchester United. Di conseguenza, qualora il portoghese decidesse di lasciare la Juventus, potrebbe definirsi una sfida di mercato fra Paris Saint Germain e società inglese per il giocatore.

Il mercato della Juventus

L'eventuale addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus sarebbe una perdita tecnica importante ma permetterebbe alla società bianconera di regalarsi un grande mercato.

Potrebbe infatti esserci un importante investimento, sempre con l'idea di ringiovanire la rosa e non appesantire il monte ingaggio. Il profilo che piace è Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina protagonista di una grande stagione 2020-2021. La società toscana lo valuta circa 60 milioni di euro, ma potrebbe concedere la Juventus la possibilità di un pagamento dilazionato nelle prossime stagioni.