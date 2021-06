La Juventus, in sede di mercato, dovrà occuparsi delle cessioni per sfoltire la rosa e, di conseguenza, anche il monte-ingaggi. In questa fase, tra i principali indiziati a lasciare Torino ci sarebbero Demiral, Ramsey, Arthur Melo e Cristiano Ronaldo. Tra questi, il meno richiesto sarebbe il centrocampista ex Barcellona che potrebbe andar via in prestito.

Per quanto riguarda Demiral, ci sarebbe l'interesse dell'Everton e anche della Roma. La Juventus sarebbe disposta a salutare il difensore turco per 40 milioni di euro, una cifra troppo alta per i club della Serie A.

Oltre alla Roma, anche l'Atalanta starebbe seguendo l'ex Sassuolo.

La Juventus non sarebbe disposta a concedere sconti sul costo del cartellino e non sarebbe disponibile al prestito. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri e l'Atalanta potrebbero intavolare uno scambio che vedrebbe coinvolti Merih Demiral e Robin Gosens.

Possibile scambio di mercato Demiral-Gosens

Secondo la stampa spagnola, l'Atalanta potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Robin Gosens pur di arrivare a Merih Demiral della Juventus. Si tratterebbe di uno scambio alla pari, poiché entrambi i calciatori avrebbero una valutazione simile che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro.

Questa trattativa, se dovesse andare in porto, sarebbe vantaggiosa per entrambi i club non solo sotto il profilo tecnico, ma anche finanziario.

Infatti sia i bianconeri che i nerazzurri di Bergamo potrebbero registrare delle plusvalenze a bilancio.

L'eventuale arrivo di Gosens porterebbe la Juventus ad avere due titolari sulla fascia sinistra. Di conseguenza, non sarebbe da escludere la cessione di Alex Sandro che piace molto al Chelsea. Tuchel, allenatore dei Blues, è un grande estimatore del nazionale brasiliano attualmente impegnato in Coppa America.

Ramsey potrebbe tornare all'Arsenal

A proposito di cessioni, in casa Juventus uno dei giocatori più richiesti è Aaron Ramsey. L'interesse sul centrocampista si è acceso anche grazie alle prestazioni convincenti fornite finora ai campionati europei con il Galles.

Su Ramsey ci sarebbe l'Arsenal, la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta.

La Juventus vorrebbe ricavare dalla sua vendita almeno 16 milioni di euro. Inoltre, l'eventuale addio del 30enne gallese permetterebbe alla Vecchia Signora di risparmiare i 7 milioni di ingaggio che il calciatore percepisce ogni anno.