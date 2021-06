Il ritorno di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare molte cose in casa Juventus, soprattutto per i giocatori ceduti in prestito la scorsa estate. Valutazioni tattiche per far rientrare giocatori della 'vecchia' difesa, da Rugani a De sciglio, le squadre estere punterebbero molto sui giovani dell'under 23, asta possibile per il giovane Rafia.

Il possibile rientro di De sciglio

Nota da sempre la stima che proverebbe Max Allegri per il terzino del Lione, ma lui sembrerebbe contrario, vorrebbe rimanere all'estero, tutto dipenderà dalle proposte che al momento sono poche.

Sarebbe tentato da una nuova avventura nel campionato inglese, ma resta tutto da vedere.

La possibile permanenza di Daniele Rugani

Dopo la possibile cessione di Merih Demiral, Daniele Rugani sembrerebbe la prima soluzione per risparmiare e trasferire il budget su altri reparti. Quest'ultimo girerebbe insieme ai compagni di reparto Chiellini e Dragusin alle spalle di de ligt e Bonucci. Tutto potrebbe dipendere dalla cessione del turco, ma non solo. L'ex difensore juventino ha un ingaggio modesto, non sono molte le offerte delle squadre italiane, in Inghilterra qualche richiesta c'è, rimarrebbe tutto da valutare dopo Euro 2020.

Un'altra possibilità per la difesa

Max Allegri sembrerebbe aver fatto una proposta alla dirigenza juventina, il nome caldo è quello del serbo Milenkovic, gigante della difesa fiorentina.

Il centrale serbo potrebbe risultare la soluzione migliore per la difesa juventina, ci sarebbe una valutazione di 20 milioni, ma difficile per i bianconeri trattare per il serbo, pilastro della retroguardia fiorentina.

Le situazioni da chiarire

Molti i giocatori andati in prestito, sembrerebbe esserci la possibilità di un addio per Perin che, se dovesse restare, sarebbe il vice di Szczesny altrimenti potrebbe essere venduto per fare cassa.

Incerta anche la soluzione Pjaca, dopo la permanenza al Genoa potrebbe rescindere il contratto prima del previsto. Luca Pellegrini verrà valutato per capire se dovrà andare in un altro club o fermarsi alla Juventus.

Squadre estere interessate ai giovani del club

Diverse le squadre interessante ai più giovani della Juventus: richieste per Frederiksen che si è fatto notare segnando 18 reti.

Il Parma vorrebbe il giovane Nicolussi Caviglia per un'altra stagione. Possibile addio di Rafia, migliore dell'under 23 bianconera, molti club interessati.

Un mercato al risparmio

Quello della Juventus di quest'anno potrebbe essere una sorta di 'mercato al risparmio', ingaggi bassi, possibili addii. I bianconeri stanno cercando di trovare soluzioni che porterebbero a vendere un gran numero di giocatore, le ristrettezze economiche potrebbero portare a scambi di un certo livello, si parlava dello scambio Griezmann-Dybala. Si vocifera di un ritorno del francese Paul Pogba.