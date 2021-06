La Juventus è al lavoro per definire la strategia di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Il direttore sportivo Federico Cherubini avrebbe già stilato gli obiettivi di mercato, di certo non sarà semplice raggiungerli vista l'attuale situazione economica dovuta all'emergenza coronavirus. Per questo alcuni giocatori potrebbero essere utilizzati per raggiungere quei rinforzi indicati anche dal tecnico Massimiliano Allegri. Uno dei giocatori particolarmente graditi dall'allenatore toscano per il centrocampo è Manuel Locatelli.

Il giocatore del Sassuolo piace per la sua capacità di giocare non solo in un centrocampo a due ma anche in quello a tre. La società emiliana però chiede 40 milioni di euro per il suo cartellino, prezzo che potrebbe incrementare nelle prossime settimane qualora Locatelli dovesse giocare da protagonista l'Europeo con la nazionale italiana. La Juventus non vorrebbe spendere una somma così pesante, per questo starebbe pensando di inserire almeno una contropartita tecnica per attutire l'esborso economico in cash da presentare al Sassuolo.

La Juventus valuta l'inserimento di un giovane per l'acquisto di Locatelli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe inserire uno fra Dragusin, Fagioli, Frabotta e Rovella per l'acquisto di Locatelli.

Tutti giocatori che singolarmente ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. La società bianconera però si riserverebbe un diritto di recompra sul giocatore che potrebbe finire nella società emiliana nella trattativa per Locatelli. Il centrale rumeno potrebbe gradire un'esperienza professionale al Sassuolo, dovrebbe avrebbe la possibilità di giocare titolare.

Lo stesso vale per Fagioli e Frabotta mentre Rovella avrebbe comunque la garanzia di giocare molte partite la prossima stagione in quanto avrebbe la possibilità di rimanere in prestito al Genoa. Altro giocatore seguito dalla Juventus per il centrocampo è Miralem Pjanic che potrebbe lasciare il Barcellona in prestito biennale.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe rinforzare il settore avanzato con una o due punte. Potrebbero essere due gli innesti nel settore avanzato qualora dovesse partire Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti piace al Paris Saint Germain e al Manchester United e potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. Potrebbe arrivare Gabriel Jesus, il Manchester City infatti potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle prossime stagioni. Altro giocatore apprezzato dalla Juventus è Arkadiusz Milik, giocatore del Marsiglia.