L'addio di Fabio Paratici alla Juventus potrebbe portare l'Inter e la società bianconera a trattare di nuovo sul mercato. Lo stesso Giuseppe Marotta recentemente ha sottolineato come l'oramai ex direttore sportivo bianconero lo abbia deluso molto dal punto di vista umano. Inoltre è nota la stima reciproca fra Marotta e Agnelli, così come quella fra Zhang e il presidente della Juventus. Le due società potrebbero trovare nella formula dello scambio una conveniente soluzione reciproca per sistemare alcuni reparti della rosa. Inter e Juventus hanno diverse esigenze da risolvere: da una parte l'Inter sta effettuando un vero e proprio restyling della fasce.

Stando alle indiscrezioni diffuse dalla stampa italiana, non dovrebbero essere confermati Young e Kolarov, allo stesso tempo Hakimi potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain per motivi puramente economici. Proprio per questo servono rinforzi sia per la fascia destra che per la fascia sinistra. Nel primo caso il rinforzo potrebbe arrivare proprio dalla Juventus, che invece è alla ricerca di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco. Secondo il giornalista sportivo Momblano tali esigenze per Inter e Juventus potrebbero essere risolte con uno scambio fra Cuadrado e Brozovic.

Possibile scambio fra Inter e Juventus

"Cuadrado-Brozovic sarebbe uno scambio logico: la Juventus cerca un playmaker, l'Inter un terzino".

Queste le dichiarazioni del giornalista sportivo Luca Momblano in merito ad un possibile scambio di mercato che potrebbero concludere Inter e Juventus. Fra l'altro entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza a giugno 2022. Allegri stima Cuadrado, nonostante ciò il tecnico toscano potrebbe dare il benestare allo scambio anche perché avrebbe in rosa il giocatore ideale da schierare davanti la difesa.

Il mercato della Juventus

Tale indiscrezione di mercato non trova attualmente altre conferme fra i giornali sportivi italiani. Difficile pensare che la Juventus possa rinunciare ad uno dei miglior assistman a livello europeo della stagione appena finita. Così come l'Inter ritiene Brozovic un riferimento per il centrocampo. Simone Inzaghi lo stima molto dal punto di vista tecnico e potrebbe chiedere la sua permanenza. La Juventus invece potrebbe investire su un altro centrocampista in estate. Piace molto Manuel Locatelli, valutato dal Sassuolo circa 35 milioni di euro.