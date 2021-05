Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare la prossima sessione estiva di Calciomercato dell'Inter in uscita è Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e senza il rinnovo sarà inevitabile pensare ad una sua partenza, visto che i nerazzurri non vogliono rischiare di perderlo a parametro zero. Inoltre, nonostante l'ufficializzazione dell'accordo tra Suning e il fondo americano Oaktree Capital, che porterà nelle casse un finanziamento da 275 milioni di euro, resta la priorità di fare cassa e cercare di abbassare il monte stipendi.

Psg su Brozovic

La crescita di Marcelo Brozovic è stata esponenziale con la maglia dell'Inter in questi anni. Il centrocampista croato è passato dall'essere a un passo dalla cessione a gennaio 2018, a diventare pilastro prima dello scacchiere tattico di Luciano Spalletti e poi quello di Antonio Conte. Anche in questa stagione, infatti, il tecnico nerazzurro non ha potuto farne a meno, schierandolo in campo quando poteva. Il classe 1992 ha giocato 33 partite in campionato, mettendo a segno due reti e collezionando sei assist, a fronte di quattro partite giocate in Coppa Italia e cinque in Champions League.

Una crescita che, comunque, non è passata inosservata avendo attirato l'attenzione di alcuni top club europei, su tutti il Paris Saint Germain.

Uno dei pochi punti deboli della squadra di Pochettino, infatti, sembra essere quello di centrocampo, visto che a parte Verratti e Paredes in pochi fanno la differenza. Il club dello sceicco sembra essere uno dei pochi che potrà spendere la prossima estate e questo inevitabilmente influirà questa estate. Come detto, poi, il croato ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e per questo motivo, senza rinnovo, l'Inter sarà costretta ad ascoltare proposte.

La possibile richiesta dell'Inter

I rapporti tra Inter e Paris Saint Germain sono ottimi come testimonia il trasferimento di Mauro Icardi all'ombra della Tour Eiffel. Dopo la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio, e anche per la situazione contrattuale, impossibile pensare che i francesi paghino la clausola rescissoria da 60 milioni di euro inserita nel contratto di Marcelo Brozovic.

La società nerazzurra, comunque, valuta il centrocampista croato almeno 30 milioni di euro, ma non è escluso un possibile scambio tra i due club, paventato già la scorsa estate e a gennaio. Un nome che piace al club meneghino, infatti, sarebbe quello di Leandro Paredes, che andrebbe anche a sostituire in maniera naturale "Epic Brozo" in cabina di regia. Operazione che permetterebbe anche di realizzare una plusvalenza importante, utile per sistemare i bilanci.