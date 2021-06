L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno la necessità di sistemare il bilancio e per questo motivo penseranno in primis alle cessioni, provando a preservare i big, prima di muoversi in entrata, anche se la prima prima cessione potrebbe essere Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per oltre 60 milioni di euro più bonus. Si proveranno ad intavolare anche degli scambi volti a sistemare il bilancio, martoriato dalle perdite relative alla pandemia. In questo senso, ci sarebbero stati dei contatti con la Juventus in questi ultimi giorni che potrebbero portare ad una maxi operazione.

Inter su Dybala e Cuadrado

Uno dei pallini dell'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, è sempre stato Paulo Dybala. Fu proprio lui a portarlo alla Juventus nell'estate del 2015, acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro e al momento del suo addio ai bianconeri si vocifera di una promessa fatta alla Joya di tornare a lavorare insieme presto o tardi. E quel momento potrebbe arrivare la prossima estate, con i nerazzurri che puntano l'attaccante argentino, con i bianconeri che sarebbero costretti a privarsene essendo in scadenza di contratto a giugno 2022. Il rischio di perderlo a parametro zero, dunque, è abbastanza alto e per questo non sono esclusi scambi.

L'altro nome che piace all'Inter, tra i giocatori che attualmente militano nella Juventus, sarebbe Juan Cuadrado.

L'esterno destro colombiano si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare di Simone Inzaghi. Inoltre, i nerazzurri si ritroverebbero in rosa il sostituto ideale di Achraf Hakimi, qualora questi dovesse essere ceduto al Paris Saint Germain. Anche lui ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e nonostante si sia parlato di rinnovo in queste settimane, non essendo più giovanissimo la Juve se ne priverebbe volentieri dinanzi alla possibilità di realizzare una plusvalenza.

I due nomi chiesti dalla Juventus

Inter e Juventus potrebbero intavolare un maxi scambio importante e, se l'Inter avrebbe fatto i nomi di Paulo Dybala e Juan Cuadrado, i bianconeri non sono da meno e avrebbero mostrato interesse per il centrocampista croato, Marcelo Brozovic, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2022, e per Christian Eriksen.

Il danese si è preso le luci della ribalta negli ultimi mesi ma il club meneghino se ne priverebbe, seppur a malincuore, a causa dell'alto ingaggio, da oltre 7 milioni di euro a stagione. Operazione complessiva che potrebbe far realizzare una plusvalenza complessiva ad entrambe le società da oltre 100 milioni di euro.